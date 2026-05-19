經部成立智慧機器人研發中心 建構台南金三角生態系

「智慧機器人創新與應用研發中心」今揭牌，圖為安心器械機器人。（技術司提供）

〔記者廖家寧／台北報導〕為壯大台灣機器人應用生態系，經濟部今（19）日宣布，攜手國發會、國科會共同打造的「智慧機器人創新與應用研發中心」正式在工研院六甲院區成立，將聚焦智慧機器人關鍵技術的整合與驗證，搶進「醫療照護」、「物流倉儲」、「餐飲服務」及「巡檢救災」等四大應用領域，該研發中心將串聯國科會台南沙崙「智慧機器人研究中心」，以及台南柳營「智慧機器人產業聚落」，構建台南「AI產業金三角」，提升產業競爭力，助攻台廠切入全球機器人供應鏈，搶占全球智慧機器人版圖先機。

經濟部政務次長何晉滄表示，政府推動AI新十大建設，行政院核定「智慧機器人產業推動方案」後，經濟部技術司隨即規劃四年投入30億元，全力支持工研院建置「智慧機器人創新與應用研發中心」。

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何晉滄指出，這座國家級的機器人研發中心明確鎖定三大面向，一是聚焦「醫療照護」、「物流倉儲」、「餐飲服務」及「巡檢救災」四大垂直應用領域，並提供業者機器人系統整合、AI感知與決策、關鍵模組開發及場域驗證等，強化發展服務型機器人關鍵軟硬體系統及模擬平台，縮短從研發到應用的距離。二是從初期即共同參與技術與商業模式規劃，加速創新成果落地產業。三是透過整合關鍵技術，串聯六甲與沙崙場域，協助業者在客製化場域驗證與優化，加速產品上市，盼協助台廠由零組件供應，邁向整體解決方案輸出，厚植國際競爭力。

技術司說明，「智慧機器人創新與應用研發中心」將透過工研院深厚的研發量能，以「實證沙盒」與「新創孵化」為核心任務，提供技術驗證與應用測試環境，協助新創與中小企業加速發展，推動技術商品化與產業應用。同時積極扮演「新創加速器」角色，提供新創專屬育成空間，提供高階GPU算力，可同時運行多個「大型通用場景描述（Universal Scene Description；USD）、即時光追渲染、複雜的數位孿生物理模擬。在公司營運方面，提供新創加速器服務，協助團隊籌組、商業策略、市場定位、媒合業界投資與國發基金創投資源，助攻本土新創逐步壯大，邁向中大型新創公司。

技術司進一步說明，經濟部長期在南部投入科專資源，推動技術研發與產業轉型，例如透過工研院南分院建構雷射研發基地，並設立南台灣創新園區，近三年已協助台南逾400家企業完成技術升級，並布局高頻、高功率化合物半導體等關鍵技術。在此基礎上，進一步鎖定AI與智慧機器人領域，推動「智慧機器人創新與應用研發中心」，希望打造產業生態系共創平台，串聯國科會台南沙崙「智慧機器人研究中心」，以及台南柳營「智慧機器人產業聚落」，構建台南「AI產業金三角」，整合零組件、AI模型與整機服務，帶動產學研共創，加速產品量產，力促研發扎根南台灣、落實區域均衡，持續推動具備MIT品質的智慧機器人發展，積極強化台灣在全球AI機器人供應鏈中的關鍵地位。

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