TTE登場 長榮航空旗下長汎旅遊看業績年增10-15％

長榮直飛米蘭「高山上的世界花園探訪瑞士13日」每人最高現折一萬。（長汎旅遊提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕年度指標性旅遊盛會「TTE台北國際觀光博覽會」將於5月22日至25日在台北世貿盛大登場。長榮航空直營旅行社－長汎假期推出全力抗漲優惠，預估今年整體業績可望年增10-15%。

長汎假期蔡錦惠副總經理表示，近期中東局勢動盪，油價波動影響機票價格漲幅10-15%，面對旅遊成本攀升，長汎假期希望成為旅客的『抗漲後盾』，透過對各國旅遊資源的精確佈局，不僅確保行程好品質，也提供抗漲優惠。

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長汎指出，國際油價持續走高，也推升了旅遊開銷，讓不少民眾面對旅遊計畫時躊躇不前，但此次旅展從團體旅遊到自由行全面下殺，不僅祭出旅展破盤價，更加碼多項「現場下單專屬好康」，讓旅客用更划算價格輕鬆實現旅遊計畫。

長汎說，暑假旅遊旺季即將到來，因應親子與家庭客群出遊需求，長汎假期推出多款日韓及東南亞團體行程，主打價格穩定與多元旅遊體驗。除暑假檔期外，長汎假期亦同步推出多款日韓及東南亞優惠行程，希望在票價調漲之際仍提供旅客以相對實惠的預算規劃海外旅程。

在長程線方面，長汎指出，受近期國際情勢影響，旅客在規劃歐美長線旅遊時，對於「直飛航點」的需求明顯提升，考量降低轉機與航班異動風險，以提升旅程安全穩定為優先。針對歐洲市場，長汎假期以長榮航空米蘭、慕尼黑及巴黎航線為基礎，規劃近期詢問度大升的瑞士旅遊，包含瑞士單國、義瑞、德瑞、法瑞等路線，配合長榮航空預計於6月開航的華盛頓航線，長汎假期亦推出華盛頓、多倫多雙點進出行程，串聯美加東岸旅遊路線，提供秋季賞楓旅客更多元的行程安排。

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