施振榮發表「新王道經營學」 以StanAI回應AI時代全球領導挑戰

宏碁集團創辦人施振榮發表「新王道經營學」。（公司提供）

〔記者卓怡君／台北報導〕面對 AI 技術快速突破、地緣政治持續重組、全球供應鏈與產業秩序加速變化，企業領導人正面臨前所未有的不確定性。因應新挑戰，宏碁（2353）集團創辦人施振榮提出「新王道經營學」，要正式以StanAI協助領導人做決策。

過去一年，AI 一方面被視為提升人類生產力、創造福祉與產業升級的重要機會；另一方面，也引發工作取代、治理失控、倫理風險、社會分裂與人類主體性弱化等擔憂。施振榮指出，在這樣的時代，領導人面對的核心問題，已不只是「如何使用 AI」，而是領導人如何做出更清明、更可信、更可持續的決策。

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長期倡議王道經營哲學的施振榮，並正式將王道進一步表述為 「新王道經營學 New Wangdao Business Philosophy」，定位為 AI 時代 21 世紀領導人的經營之道。

施振榮指出，新王道承接王道「創造價值、利益平衡、永續經營」的核心信念，並回應今日全球領導人的三大挑戰：技術越快，價值判斷如何不失速；競爭越激烈，利害關係人之間如何維持信任與平衡；世界越不確定，企業如何建立可長可久、可被託付的成功。

施振榮表示，AI 時代最重要的不是更快得到答案，而是領導人能不能做出更清明、更可承擔、更長久的決策。新王道希望把創造價值、利益平衡、永續經營，轉化為 21 世紀領導人面對 AI 與全球變局時可以實踐的經營之道。

為讓新王道不只停留在理念，而能被全球領導人理解、對話與實踐，StanAI 1.1（由原A-Dan Global更名為StanAI） 作為新王道經營學的國際化與 AI 化入口同步升級。

StanAI 1.1 的另一項關鍵升級，是多語境的文化轉譯能力。智菩表示，StanAI 的英文、日文版本並非將中文王道內容逐字翻譯，而是依照不同文化背景重新表述，使各地領導人能以自己的文明語言理解新王道。未來，StanAI 將持續拓展多語言、多文化與多產業應用場景，協助全球領導人在 AI 時代面對更複雜的治理挑戰。

隨著國際化推進，原本在中文語境中服務使用者的「阿丹 A-Dan」，也將進入新的品牌分工。換言之，StanAI 面向全球，新王道走向國際；阿丹深耕中文市場，讓王道服務更落地。

StanAI 不是一般任務型 AI 助理，而是新王道經營學的智慧夥伴。施振榮指出，目前市場上絕大多數 AI 應用仍以 Task-Centric AI 為主，聚焦於任務執行、流程自動化、內容生成與效率提升。然而，在 AI 深入企業治理與領導決策的下一階段，真正關鍵的不只是把任務做得更快，而是如何協助人做出更有智慧、更負責、更可持續的選擇。

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