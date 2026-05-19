吳東亮長子吳昕威操刀！新光三越睽違16年企業制服換新裝

新光三越企業制服闊別16年換新裝，6月起全台登場。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕新光三越持續升級，為進一步提升服務形象，睽違16年後，企業制服全面換裝，由台新新光金控董事長、新光三越董事吳東亮的長子吳昕威Peter Wu操刀，以時尚專業設計、員工友善多元與永續在地連結三大主張，進行企業制服更新，Peter Wu為旅法台灣設計師，花了一年半的時間完成新光三越全新的企業制服，同時考量到多元族群工作需求，採用舒適彈性材質，減去領結禮帽設計，開放女性員工可選擇褲子，也可穿著小白鞋，大幅提升制服活動性與實穿性，同時兼具整齊一致企業專業服務形象。

新光三越時尚總監郭思婷表示，新光三越與Peter Wu首度跨界合作，以簡約俐落的設計語言，結合品牌識別元素，帶來具新意卻不顯刻意的新穎設計，此次制服生產結合在地供應鏈，選用在地布料、廠房製作，部分單品採用單一材質，可完整回收再利用，讓制服不僅是外在形象更新，更展現新光三越推動企業友善多元性與實踐永續精神的實際行動。

請繼續往下閱讀...

吳昕威曾任職於知名時尚品牌Lanvin、Lemaire，2017年於巴黎成立同名服裝品牌「peter wu」，首次跨界合作設計零售業制服，歷時一年半，完成新光三越全系列13套制服設計，其設計理念在於制服設計需兼具功能性與識別性，要讓顧客一眼辨識出不同專業角色，又需回應穿著者的日常需求，且現有新光三越制服已有16年的鮮明印象，挑戰在於「如何帶來新意，卻又不顯刻意」尺度拿捏，全心打造一套員工在現實生活真心想穿的服裝，而非只是一套工作用的制服。

新光三越自2025年10月推出會員新級別「金卡」，打造全台6店逾百坪專屬貴賓廳、推行1對1專屬服務，透過增加實體服務，提升消費者連結與溫度。今年6月，進一步在對客服務持續優化的基礎上，進行企業制服全面更新，從時尚專業設計、員工友善多元與永續在地連結三大主張著手，從內到外提供顧客全新服務形象。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法