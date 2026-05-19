環球晶4月每股獲利高達8.85元 原因來自這業外挹注

環球晶公告4月營收47.48億元，年減10.13%；稅後淨利42.31億元，優於去年同期虧損0.87億元，稅後每股盈餘8.85元。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕半導體矽晶圓廠環球晶（6488）因有價證券達公布注意交易資訊標準，今（19）日依規定公告4月自結稅後淨利達新台幣42.31億元，稅後每股盈餘8.85元，較去年同期轉虧為盈，單月獲利超過第一季的3.97元，也超過去年全年15.29元的逾一半，因持有德商世創（Siltronic）股票價格上漲，認列評價利益，帶動單月獲利衝高。

環球晶公告4月營收47.48億元，年減10.13%；稅後淨利42.31億元，優於去年同期虧損0.87億元，稅後每股盈餘8.85元。公司指出，本業營運狀況穩定，4月獲利較高，主要是因持有的Siltronic股票價格上升，認列評價利益所帶動。Siltronic評價利益是未實現的金融資產公允價值變動影響，在未實際處分Siltronic股票前，將隨股票價格波動而有所變動，投資人審慎評估相關風險。

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