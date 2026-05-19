迎戰現代駭客威脅！資安署升級「國家級數位防護罩」 力保水電醫療不中斷

關鍵基礎設施成駭客新目標！數發部完成《關鍵資訊基礎設施資安防護建議》修訂，升級國家級數位防護罩。（截自資安署網站）

〔記者邱巧貞／台北報導〕面對日益嚴峻的網路攻擊威脅，為確保國內水電、交通及醫療等攸關民生的重要服務不因駭客入侵而中斷，數位發展部資通安全署（資安署）近日宣布，已正式完成《關鍵資訊基礎設施資安防護建議》的修訂，此舉旨在進一步強化我國關鍵基礎設施資安防護機制，打造更完善的國家級「數位防護罩」。

資安署指出，此次修訂主要聚焦三大核心方向，希望讓關鍵基礎設施的資安防護更貼近實際場域需求，同時提升整體防禦韌性。

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首先，在「接軌國際」方面，這次新版防護建議參考國際最新標準，如ISA/IEC 62443，全面升級關鍵基礎設施設備控制系統的防護規格，讓臺灣的基礎建設能抵擋現代化的駭客攻擊。

其次，新增「替代方案」，讓老舊設備也有救。針對部分關鍵基礎設施仍存在難以立即汰換或修復的老舊設備問題，此次也新增「替代方案（補償控制）」概念，以「將原有窗扇加裝防盜鎖」為比喻，即便設備本身無法立即更新，仍可透過強化周邊防護與管理措施，確保防禦沒有漏洞。

最後，則是責任分工明確化。清楚劃分設施擁有者（納管機關）、系統包商與零件供應商的責任。簡單而言，就是進一步釐清「誰負責修復、誰負責管理」的權責分工，避免事故發生時權責不明互推責任，提升修復效率。

資安署表示，《關鍵資訊基礎設施資安防護建議》未來將作為各部會管理水、電、交通、醫療及通訊傳播等關鍵設施的重要參考藍圖，各主管機關可依據不同場域與設備特性，進一步調整與落實相關防護措施。

資安署強調，關鍵基礎設施的資安防護攸關社會穩定與國家安全，透過防護建議所提供的防護架構，具備更有韌性的公共服務，有效減少資安事件對民眾生活的衝擊，成為國家整體戰略的重要支柱。

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