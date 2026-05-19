核能利益龐大成外商內鬥戰場 台電駁斥合泰不實指控、擬提告

美商合泰上午赴經濟部遞交陳情函。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕核三乾貯標案掀美商「內戰」。美商合泰今（19）日上午赴經濟部抗議，質疑台電137億元核三乾貯案評選不公；台電下午則強硬反擊，強調招標與審查全程依法辦理，核安更是最高原則，針對合泰不實指控已重創台電聲譽與社會信任，台電正研議採取法律行動。

台電指出，核三乾貯案自2023年起辦理三次公開閱覽，歷經兩次招標與四次審查會議，由相關領域專家逐條檢視兩家廠商逾千頁文件後，才於今年5月決標，絕非倉促決定，更無「四天草率決標」之情形。

請繼續往下閱讀...

針對合泰質疑得標的NAC團隊資格不符規範，台電表示，NAC已提出符合採購要求的實績證明，相關品保資格也可於美國機械工程師協會（ASME）網站查詢；另有關授權人簽署投標文件部分，台電也已函詢行政院公共工程委員會，確認符合法規。

至於爭議最大的硼酸濃度標準，引發核安疑慮。台電也解釋，公開閱覽回覆說明時已告知「≥ 2000 ppm」是核三燃料池現況最低濃度，後續得標廠商所提安全分析報告，應以「2000 ppm為基準去進行分析報告的計算」以保留安全餘裕；「不可採用高於2000ppm濃度」是指廠商得標後的履約要求，非投標門檻，只要得標廠商履約期間符合要求即可。

台電乾貯設施標案，合泰公司及NAC公司分別已得標不同標案，但兩家廠商時有糾紛。台電強調，同業競爭是常態，台電始終依法行政秉公處理，採購作業全程合法透明。合泰也是核一、二廠室內乾貯採購案得標廠商，是台電在核能工作上的夥伴之一，更應深知台電在核安的堅持與嚴謹，對於廠商競爭引發的爭議，合泰的指控更嚴重影響台電聲譽及民眾信任，台電深表遺憾，強調將研議採取法律行動。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法