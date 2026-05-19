中信金法說 核心業務帶動首季獲利 續創同期新高

中信金今日舉行法人說明會。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕中信金（2891）今（19）日舉行 2026年第一季法人說明會，受惠於銀行及保險核心業務穩健成長，中信金2026年第1季合併稅後盈餘231.04億元，年增16%，續創歷年同期新高；累計每股稅後盈餘（EPS）1.18元。

中信金總經理暨發言人高麗雪指出，中信金控主要獲利引擎中國信託銀行2026年第1季稅後盈餘達165.86億元，續創單季歷史新高，獲利成長主要來自國內外放款業務及淨利差穩健擴張，帶動淨利息收益持續提升，並受惠於資本市場交易量能回溫，財富管理業務表現亮眼，基金、結構型商品及保險商品銷售動能延續，手續費收入顯著成長。

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信用卡業務方面，隨整體消費動能穩定升溫，相關收益表現良好；海外布局方面，中國信託銀行各主要海外據點獲利表現穩健，逐步成為推動銀行整體成長的重要引擎，持續強化集團跨區域與國際化經營版圖。

針對利率走勢，高麗雪指出，中信金研究部預估6月央行可能升息半碼、年底前可能再升半碼，就中信銀的整體資產負債部位來看，新台幣每升1碼，利差可增加1.7個基點，對NII有11億元的挹注。

保險業務方面，子公司台灣人壽2026年第1季稅後盈餘為77.52億元。今（2026）年臺灣保險業正式接軌國際財務報導準則第17號（IFRS 17），台灣人壽持續優化產品組合，聚焦高合約服務邊際（Contractual Service Margin, CSM）之傳統型與保障型商品，強化新契約價值及中長期穩定收益來源。

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