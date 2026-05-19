台南柳營機器人產業聚落拚年底設招商中心 盼產業紅利擴散大溪北

柳科三期預計年底前成立招商中心，明年動工。圖為柳科三期模擬圖。（台南市政府提供）

〔記者劉婉君／台南報導〕台南AI產業金三角之一的「智慧機器人產業聚落」，座落柳營科技園區第3期，招商服務中心預計年底前成立，明年動工，未來希望讓機器人產業擴散及麻豆、新營，鹽水等地，達到總計100公頃，讓產業紅利擴溢散到大溪北地區。

歸仁沙崙「智慧機器人研究中心」已於4月10日成立，工研院六甲院區「智慧機器人創新與應用研發中心」也於今（19）日成立，台南市副市長趙卿惠表示，柳科3期開發案53公頃產業用地目前正進行環評及開發計畫初審，希望年底完成行政程序，並設立招商中心啟動廠區設置，預計明年動工，加速產業進駐。

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趙卿惠指出，柳科3期預計150家廠商進駐、創造3000個就業機會。

趙卿惠說，機器人與AI結合，是下一個世代最重要的產業鏈，嘉義也有無人機產業，希望在大溪北地區找到更多工業區的基地，加速共同發展，目標加上柳科3期，共建置100公頃，均衡台南南北發展。

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