友通邊緣AI引擎發動 樂看今年雙位數成長

友通看好工廠自動化、機器人與網安需求持續升溫，今年全年營運有望雙位數成長。（友通提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕工業電腦廠友通（2397）總經理田芝穎今天在法說會指出，受惠於工廠自動化、機器人與網安需求持續升溫，目前出貨接單比值（BB Ratio）平均1.8，在集團持續深化邊緣AI（Edge AI）領域佈局以及系統整合策略之下，樂觀看待全年營運雙位數成長。

田芝穎表示，現階段AI產業已從雲端訓練逐步延伸至邊緣部署，應用場域涵蓋工廠自動化、交通系統、軍工國防與智慧醫療等，市場也從單純硬體導向，逐漸轉向應用導向與系統整合能力競爭。友通認為，工業電腦長生命週期、高可靠性與分散式部署能力，將成為邊緣AI時代的重要基礎。

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在AI平台策略方面，友通近年積極將傳統工業電腦產品延伸至解決方案等級的邊緣平台，核心方向包括「最適算力（Right Compute）」、「長時間穩定運作」以及「從POC到量產加速」三大主軸。不同於單純追求最高規格算力，友通更強調依據場域需求，在功耗、尺寸、散熱與產品生命週期之間取得平衡，協助客戶快速完成AI部署。

田芝穎說，目前已與客戶共同開發新平台，聚焦高階機器人與多感測融合應用，並同步布局即時視覺AI與高效能邊緣推論市場。公司今年也將於台北國際電腦展（Computex）展示從視覺AI延伸至視覺語言模型（VLM）相關應用，並公布新的合作夥伴生態系布局，希望進一步提升產品平均單價與附加價值。

在應用市場方面，友通美國工業自動化客戶高度重視長生命週期與後續升級需求，亞太地區則以國防、通訊與強固型邊緣運算需求成長最為明顯。此外，包括無人載具、工業機器人、機械手臂與智慧工廠等相關應用，也已自今年4月起陸續開始貢獻營收。

此外，田芝穎提到，友通也持續強化AI相關製造與系統整合能力，包括桃園廠已擴充AI伺服器專線與系統組裝產能，並建置多條表面貼裝（SMT）量產線，串聯既有試產導入量產（NPI）與測試流程，以支援客戶從驗證（POC）到量產的立即性需求。同時，公司也投入英特爾（Intel）與超微（AMD）高階伺服器平台研發，並與客戶進行驗證與評估。

不過，如同工業電腦產業今年面臨的共同課題，友通亦觀察到供應鏈壓力，主要受到AI與資料中心需求排擠影響，導致部分板卡與關鍵零組件交期拉長，加上記憶體與中央處理器（CPU）價格波動，對供應鏈管理與毛利率形成挑戰。目前透過多供應來源與動態採購策略降低風險，並與長交期客戶持續協調價格與交期安排。

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