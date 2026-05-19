3月預售屋買氣還是沒起色 平均一天全台賣不到100戶

央行「微鬆綁」後，可觀察4月預售屋揭露是否出現一小波回溫。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕 預售屋買氣仍未見起色，根據房仲業者彙整全台預售屋揭露實價件數，3月僅2869件、年減幅達4成，更寫下近6年同期新低，且平均一天全台賣不到100戶、約92.55戶。

進一步觀察3月六都預售屋揭露件數，單一都會區全數不到800件，又以高雄市最少，僅147件，平均一天賣不到5件。

請繼續往下閱讀...

而台北市、台中市、台南市等三都，3月均賣不到300件，也就是平均一天整個都會區賣不到10件。至於，桃園市3月賣掉598件、新北市則賣掉753件。

對比去年同期，除新北市年減幅18.9%、桃園市年減幅26.5%，幅度相較不大之外，其它四都年減幅均45%起跳，台中市、高雄市年減幅更超過6成。

台中、高雄3月預售屋買氣年減幅逾6成

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，2025年預售屋買氣就出現明顯量縮，建商也已有面臨景氣循環的調整經驗，開始縮減推案規模與放緩腳步，希望可以將過去二至三年銷售個案先交屋並落袋為安，甚至轉進都更等方式經營。

根據統計資料顯示，這波修正幅度最大的就是在過去房價飆漲的中南部地區，未來若是價格有明顯變化，也可能先出現在這些區域。

對於未來房市觀察，曾敬德認為，3月預售屋揭露統計時間則是央行的選擇性信用管制措施才剛開始微鬆綁，將第二戶房貸從5成放寬到6成，因此，可以觀察4月買氣是否出現一小波回溫，而銷售放緩的區域，則須觀察是否有個案開始出現讓利，且讓利後是否吸引買氣，確認價格落底。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法