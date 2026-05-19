科明儀器營收獲利年年雙位數成長 預計6月送件申請上櫃

科明儀器董事長江勁賢。（記者陳永吉攝）

〔記者陳永吉／台北報導〕興櫃眼科白內障設備代理商科明儀器（7881）受惠老年化商機，近年營收獲利雙位數成長，科明董事長江勁賢表示，今年科明營收獲利仍可維持過往表現，公司預計6月申請上櫃、目標11月掛牌。

科明營收組合以人工水晶體39%最高，其次為飛秒白內障設備租賃26%、飛秒白內障設備及耗材約占24%、以及飛秒雷射術式及設備檢測11%。

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江勁賢指出，目前全台約900間眼科院所中，約有647間執行白內障手術，全台共有約130台飛秒白內障手術儀器。其中，科明市占率逾50%以上，穩居最大設備商，目標成為台灣白內障手術領導品牌。

科明水晶體代理日本HOYA，目前全台市占率約11%、排名第三。至於白內障手術設備則主要代理瑞士Ziemer、德國SCHWIND等品牌，江勁賢指出，科明與原廠關係維持良好，且科明旗下培養一批專業服務團隊，協助醫生，建立進入門檻。

科明儀器去年營收7.1億元，毛利率45.5%，營益率亦達22.4%，去年每股稅後盈餘5.06元，每股配現金股利5元，配息率逾九成；今年前4月營收2.08億元，年減2.7%。

展望下半年，董事長江勁賢認為人口老化趨勢明顯，加上使用3C產品時間更長，公司高階水晶體市占率可望攀升，今年營運看旺。

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