WHA場邊秀實力！台灣首辦智慧醫療展 半導體結合AI醫療成亮點

外交部領軍台灣醫療國家隊，世界衛生大會（WHA）期間於日內瓦首度舉辦「2026臺灣智慧醫療與健康產業展」。（貿協提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕為展現參與全球健康事務的實質貢獻與無國界關懷，外貿協會受外交部委託在5月17日至19日，首度於瑞士日內瓦舉辦「2026臺灣智慧醫療與健康產業展」，本展是外交部首度於世界衛生大會（WHA）期間於當地舉辦的專業醫療展，有台大醫院、台北榮總、馬偕等30家國家級醫療戰隊集結，AI臨床實戰經驗也成焦點。

貿協說明，本次參展陣容共30家，包括台大醫院、台北榮總、馬偕醫院、新光醫院、奇美醫院等頂尖醫療機構，以及廣達電腦、宏碁智醫等7家榮獲台灣精品獎的科技公司。不同於傳統硬體展示，展覽圍繞「智慧醫療、創新醫療、韌性醫療」三大核心，實地演示由國內醫學中心運行的AI輔助診斷、遠距醫療平台及自動化醫院管理系統，代表台灣不僅提供高精密設備，更將全球領先的臨床實務經驗轉化為可複製的數位解決方案，輸出至全球市場。

請繼續往下閱讀...

另外，半導體實力轉化為全球貢獻也能看見!為強化國際能見度，臺灣館以「Chip In With Taiwan」為設計主軸，標語巧妙結合臺灣在全球半導體（Chip）供應鏈的關鍵地位，更傳達臺灣積極「參與、貢獻（Chip in）」熱忱。展館空間語彙具體呼應 「WHO Cares? TAIWAN Cares!」的核心精神，展現臺灣在醫學臨床應用與資通訊（ICT）技術整合下的卓越韌性。

展覽期間，包含新光醫院、廣達、鈦隼生物科技及世延生醫等，於產品發表會中發表最新智慧醫療與健康科技技術應用，展現臺灣企業持續投入研發創新的成果。此外，衛福部也辦理各式論壇，邀請各國醫療專家與臺灣醫界領袖進行深度對談。

根據CEO World Magazine「2025全球最佳醫療體系排名」，我國蟬聯全球第一，在醫療可近性與政府準備度上展現優異指標。日內瓦作為全球公共衛生樞紐，每年WHA吸引超過190國代表與會。我國透過此次實戰成果展示，不僅成功提升國際地位，更向世界證明追求全民健康覆蓋的路上，「臺灣是不可或缺的專業貢獻者」。

展後，由各大醫院領袖及企業家組成的代表團，將續前往日內瓦人工智慧醫療保健中心」（AI HUB） 、洛桑聯邦理工學院日內瓦校區、傑洛利耶創新中心及Biopole生物醫學創新園區等進行深度交流，持續鞏固臺灣在國際醫療產業鏈的核心地位。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法