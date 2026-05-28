LTN經濟通》歐盟的叛逆兒 親俄又親中

中國國家主席習近平（右）於2025年9月4日在北京人民大會堂與斯洛伐克總理費佐握手。（歐新社）

費佐是2025年北京閱兵上「唯一」歐盟總理



〔財經頻道／綜合報導〕在歐盟中，多國領袖刻意與北京保持距離，但卻有一位同時親中也親俄，那就是斯洛伐克總理羅伯特．費佐（Robert Fico）。外界認為，身為2025年北京閱兵上的「唯一」歐盟總理，費佐是「親中轉向」；但對他而言，更核心的問題只有一個：如何替斯洛伐克找到下一個工業時代的金主。

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2025年中國舉行抗戰勝利80周年紀念活動，在中國大閱兵典禮現場上，除了俄羅斯總統普丁、北韓總統金正恩外，費佐成為少數出席的歐盟政府領導人之一，這也讓斯洛伐克突然成為歐洲政壇關注焦點。對此，費佐表示，參與典禮是因為斯洛伐克是主權獨立國家，他有權決定出席與否，且現在「多極世界正在成形」，斯洛伐克必須多方對話。

除了與與習近平會面，費佐數度與普丁會晤，公開表示要正常化與俄羅斯的關係，還在國內發言時淡化俄國對烏克蘭的侵略責任。

專家指出，費佐的親中、親俄立場並非僅僅是外交選擇，而是他國內「非自由主義」改革配套。根據《ThinkChina》與相關智庫分析，這種外交孤立主義伴隨著對國內公民社會的擠壓。他多次批評歐盟對中、對俄的制裁是「自殺行為」，並以此換取國內民粹支持。

因此，費佐的民粹主義立場和執政方式，屢屢引發市場爭議。自千禧年以來，他歷經多場政治風暴，如2018年因記者謀殺案引發的醜聞被迫辭去總理職務、2024年成功挺過槍擊暗殺事件等，4度擔任總理展現驚人的政治韌性，但費佐的每次掌權都被批評為加劇了斯洛伐克的政治極化與民主品質的下降。

保時捷位於斯洛伐克的Cayenne Electric生產線於2026年2月正式投產。（保時捷提供）

透過搖擺換取利益

專家指出，外界經常把費佐貼上「親俄」標籤，但如果仔細觀察他最近幾年的外交路線，就會發現費佐真正關心的，可能根本不是俄羅斯、也不是中國，而是如何讓斯洛伐克在歐盟體系內變得「不可忽視」。

專家指出，費佐的策略主要是在大國之間維持模糊空間，透過搖擺換取利益，若是小國若完全選邊站，往往最終只會成為代價承擔者；因此，在裂縫中維持模糊，反而可能替自己爭取更多空間。

斯洛伐克人口僅約540萬，是長年位居人均汽車產量最高國家之一，包括德國福斯、南韓Kia、Stellantis與Jaguar Land Rover均在當地設有大型工廠，汽車產業占工業產值比重極高。

數據顯示，斯洛伐克高度依賴歐盟市場，超過80%出口流向歐盟市場，汽車產業更深度綁定德國供應鏈。對費佐而言，他不可能真正與布魯塞爾決裂，因為無論是歐盟基金、汽車出口，還是北約安全架構，斯洛伐克都仍高度依賴西方體系。

但現今中國電動車價格戰席捲歐洲，德國汽車產業在電動車轉型與成本競爭上壓力升高，中東歐供應鏈也開始出現焦慮感。費佐很清楚，若無法接上下一波電池與電動車供應鏈，斯洛伐克可能逐漸失去「歐洲汽車工廠」地位。

這也是他積極向中國招商的原因。2024年，中國國軒高科（Gotion High-Tech）與斯洛伐克電池公司InoBat宣布，在斯洛伐克Šurany投資約12億歐元建設電池工廠，規劃年產能達20GWh，預計創造數千個工作機會。

斯洛伐克政府甚至直接將此案視為國家級戰略投資。費佐公開表示，斯洛伐克不能錯過亞洲電池供應鏈轉移浪潮，否則將在歐洲產業重組中被邊緣化。

斯洛伐克天然氣管線。（彭博）

能源咽喉的「過路費」保衛戰

與此同時，斯洛伐克也無法輕易切斷與俄羅斯的能源聯繫。俄羅斯天然氣長期透過管線供應中東歐，而斯洛伐克工業對低成本能源依賴極深。根據斯洛伐克天然氣公司SPP說法，俄羅斯天然氣目前仍是該國重要供應來源之一。2025年Gazprom甚至增加透過TurkStream向斯洛伐克供氣。

分析師認為，在歐洲能源版圖裡，斯洛伐克從來不是能源大國，但卻長期扮演能源「通道國」的角色，而這條天然氣管線在過去的數十年裡，本質上就是一台印鈔機。因此，費佐對於俄烏天然氣問題異常強硬。

俄烏戰爭爆發後，歐洲開始大規模降低對俄羅斯能源依賴。2025年起，烏克蘭停止延長俄羅斯天然氣過境協議，中東歐能源流向因此被迫重組，但對斯洛伐克而言，天然氣管線不只是管線，代表的是「過路費」。

分析指出，自烏克蘭與俄羅斯的天然氣過境協議到期後，經由烏克蘭路線輸往斯洛伐克邊境關鍵入境點Veľké Kapušany的俄氣流量幾乎全面中斷。這也讓Eustream過去高度依賴的俄氣轉運生意瞬間崩塌。

根據市場資料，斯洛伐克過去每年約180億立方米的俄氣轉運量，在協議終止後大幅萎縮，整條管線如今主要僅剩支撐斯洛伐克國內約50億立方米天然氣需求的基本功能，過去作為中東歐能源轉運樞紐的角色幾乎停擺。

值得注意的是，在失去了外國（如奧地利、義大利）的俄氣「過路費」補貼，這條龐大管線的日常維護與折舊成本，立刻變成了斯洛伐克本國的財政重擔，在轉嫁成本下，被迫調高 70%的國內關稅。

為了不讓Eustream破產，斯洛伐克監管機構被迫在2025年引進300%的關稅調幅後，於2026年初再次宣布將天然氣傳輸關稅大幅上調70%以上。這直接導致斯洛伐克國內工業與民生的能源成本飆升，進而嚴重侵蝕費佐引以為傲的「低通膨」民粹承諾。

中國國軒高科與InoBat在斯洛伐克投資約12億歐元建設電池廠。（擷取自社群平台）

「引進中資保工業」的戰略 與匈牙利相同

觀察中歐的政治版圖上，匈牙利與斯洛伐克幾乎走上相似路線：對中國資本開門、對歐盟保持距離、利用地緣裂縫換取投資與產業機會。然而，這兩國在「引進中資保工業」的戰略路徑上， 現今已出現截然不同的命運曲線；其中，匈牙利總理奧班（Viktor Orbán）在今年4月於國會大選中敗選，為長達16年的執政生涯暫時劃下休止符，但費佐看起來仍在享受中國投資紅利。

分析師指出，過去幾年，中國電池與電動車資本大量湧入匈牙利，中國電池巨頭CATL在德布勒森投資約73億歐元建廠，成為匈牙利史上最大外資案；

中國車廠BYD也宣布赴匈牙利設立歐洲電動車工廠，市場估計投資規模可達40億歐元。Orbán政府一度因此被視為歐洲最大的「中資受惠者」之一。

但這種紅利並非沒有代價。近年匈牙利開始面臨大量補貼、環境污染、水資源爭議與地方居民反彈，同時，匈牙利與中國、俄羅斯過度靠近，也加深其與布魯塞爾之間的政治摩擦。歐盟目前仍凍結部分對匈牙利的復甦基金與結構基金，涉及金額超過百億歐元。

分析人士指出，匈牙利社會如今開始出現對「Orbán模式」的疲勞感。問題不在於中國投資沒有進來，而是愈來愈多選民開始質疑：當工廠、補貼與供應鏈進來後，匈牙利究竟換回了什麼？部分民眾認為，就業與投資紅利，正逐漸被通膨、公共服務壓力、政治腐敗與環境焦慮抵消。

反觀斯洛伐克，目前仍處在中資「早期紅利期」。中國國軒高科與InoBat在斯洛伐克舒拉尼（Šurany）投資約12億歐元建設電池廠，規劃年產能達20GWh。

專家指出，對於斯洛伐克這種高度依賴汽車業的小國來說，這些投資仍像是「救命錢」，因為工廠尚未全面投產，環境與社會副作用也還沒完全顯現。目前費佐仍能把中國投資包裝成「產業升級機會」，藉此可說服選民，自己正在把中國產能外溢轉化成工業升級。

匈牙利與斯洛伐克真正的差別，某種程度上其實只是「時間差」。但從匈牙利經驗來看，當中國資本開始深入地方政治、公共財政與產業命脈後，紅利與風險往往也會同步放大。對中東歐而言，中資究竟是工業復興機會，還是另一種長期依賴，答案恐怕仍未真正揭曉。

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