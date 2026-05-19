川普稱早用關稅保護英特爾「就沒台積電的事了」 嘆美政府10％持股拿太少

美國總統川普在最新專訪中表示，美國政府去年取得英特爾10%股權的條件「要得太少」，並點名若早點祭出關稅保護英特爾，目前晶片代工市場「就不會有台積電的事」。（美聯社資料照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統川普近日接受《財星》（Fortune）雜誌專訪，不僅抱怨美國政府去年入股英特爾（Intel）的10%持股「要得太少」，更將矛頭直指台灣晶片代工龍頭台積電。川普宣稱，如果他早點當總統並祭出關稅保護，英特爾現在就會是世界第一，「就沒台積電什麼事了」。

點名台積電壟斷市場 川普稱早該祭出關稅保護美國產業

根據《路透》引述訪談內容，川普在談及全球半導體競爭時表示，英特爾現在理應是全世界最大的公司。在提到台積電主導晶片代工市場時，川普直言：「如果我早點當總統，在這些公司開始從中國把晶片送進來時，我就會徵收關稅來保護英特爾，那麼英特爾現在就能拿下所有生意。」

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川普政府去年透過《晶片法案》（CHIPS Act）相關補助與轉換機制，對英特爾注資約100億美元（約3164億台幣），換取該公司10%股權。這筆交易達成8個月後，隨著英特爾股價飆升，美國政府持有的部位價值已膨脹至超過500億美元（約1.58兆台幣）。

川普在訪談中對此抱怨：「我得到讚賞了嗎？有人知道這是我做的嗎？」並直呼早知道政府當時應該要求更多持股。針對未來的退場機制，川普向《財星》表示，政府可以隨著時間緩慢拋售持股，以避免引發股價崩盤。

根據財經數據顯示，台積電目前市值約1.84兆美元（約58.2兆台幣），仍遠高於英特爾的5470億美元（約17.3兆台幣）。不過，英特爾在執行長陳立武帶領下，股價自入股案後已累計大漲超過300%。美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）先前證實，蘋果（Apple）與特斯拉（Tesla）均已計畫在未來專案中採用英特爾代工的晶片。

《財星》報導指出，這場專訪是在川普前往北京進行國事訪問前所完成。川普與中國國家主席習近平的會面已於15日結束。

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