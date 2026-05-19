澳洲布局再下一城 泓德能源攜Greensteel推動澳洲綠鋼轉型

泓德能源旗下ZEBRE平台與澳洲綠鋼公司簽署MOU。左起泓德能源董事長謝源一、Greensteel Australia執行董事長暨執行長Romany Ibrahim。（業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕澳洲布局再下一城！泓德能源（6873）正式宣布旗下ZEBRE平台與綠色鋼鐵製造商Greensteel Australia簽署戰略合作備忘錄（MOU），將共同推動再生能源驅動的綠鋼生產模式，本次合作將結合ZEBRE於南澳持有的437MW再生能源資產與儲能調度能力，協助Greensteel Australia打造具全球競爭力的超低排放鋼鐵生產基地，並強化供電穩定與能源成本管理，展現泓德能源在澳洲高耗能產業的整合服務能力。

澳洲聯邦政府於2026年3月起要求新設資料中心自備再生能源供給或承擔電網升級成本，加上大型負載接入標準趨嚴，儲能與再生能源整合方案將成為用電大戶確保供電韌性與成本競爭力的關鍵。泓德能源解釋，此次MOU規劃ZEBRE將運用Templers儲能案場、Solar River光儲混合案場等澳洲大型再生能源資產，支持澳洲鋼鐵製造商逐步導入再生能源供應，合作內容包括評估於生產基地建置400MW大型電池系統，並搭配表後儲能與電力管理系統，以提升綠電供應穩定性與用電彈性。

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泓德能源表示，算力中心不僅需要大量電力，更重視供電韌性、低碳來源與可核查的綠電供應。泓德能源將透過ZEBRE平台整合澳洲在地再生能源資產、儲能案場與電力市場運營能力，並導入自有品牌TAITEN貨櫃式儲能系統，提供快速部署、模組化擴充的電力調節基礎設施，未來也將持續評估貨櫃型算力中心等新型部署模式，為綠鋼、算力中心及高耗能產業提供兼具低碳、穩定與經濟效益的能源解決方案。

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