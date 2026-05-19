談到入股英特爾 川普：「該死，我當初應該要求更多的。」

台積電。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普受訪談到遺憾未爭取更多英特爾股權，同時再度提到台灣、台積電，他指出，如果他當上總統，他一定會課徵關稅來保護英特爾，英特爾現在就應該是全世界規模最大的公司，英特爾就會吞下台積電所有的業務，也就沒有台灣的事了。

《財星》（Fortune）報導，川普在白宮椭圓形辦公室接受獨家專訪。川普在訪談中生動地回憶起與英特爾執行長陳立武的談判過程。當時英特爾正陷入經營困境，陳立武為此親自登門求援，川普對他說：「免費給國家10%的英特爾所有權。」而陳立武隨即乾脆地答應：「成交。」這讓川普在受訪時不禁拍大腿直呼：「該死，我當初應該要求更多的。」

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當被問及政府的退出策略是什麼時，川普認為他可以隨著時間的推移慢慢出售股票，而不會導致股價暴跌。

他還指出，如果他早一點當上總統，他會透過關稅措施保護美國本土晶片產業，「英特爾（Intel）現在就會是全世界最大公司」。

他更聲稱，若能早一步實施關稅戰略，「英特爾現在就會吞下台積電所有的業務，也就不會有台灣的事了。」這番話直接將英特爾的復甦與他的關稅政策劃上等號。

值得一提的是，川普過去多次抱怨台灣偷走了美國的晶片產業，他在2024年7月對《彭博》說，「台灣把我國的晶片生意偷走了」、「我的意思是，我國有多蠢？他們把我國所有晶片生意都拿走了。」

今年2月12日，他又強調，台灣已經從美國手中奪走了半導體晶片業務，希望美國能把這些業務奪回來；另外5月中旬，他接受《Fox News》採訪時再猛烈批評台灣，指責台灣「偷走」了美國的晶片產業。

目前台積電市值約為1.84兆美元，相較之下，英特爾市值約為5470億美元。報導指出，4月是英特爾在納斯達克上市55年來表現最好的1個月，股價翻了一倍多。

除此之外，川普還向《財星》表示，美國在人工智慧（AI）領域「大幅領先」中國，並補充說：「我們必須贏。」

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