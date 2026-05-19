擁1500萬資產！8旬夫妻砸錢搬進養老院 僅入住1年崩潰了

許多高齡者晚年決定入住養老院，卻藏著最難預測的現實代價。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕日本一對80歲夫妻投入畢生積蓄，搬入高級養老院追求「人生最後的奢華」，卻在入住1年後因意外的人際衝突被迫離開，最終被迫放棄豪華設施、損失百萬，搬回樸素租屋。看似完美的老後選擇，卻藏著最難預測的現實代價。

據日媒報導，居住東京的一郎（化名）與夏子（化名）夫妻，分別曾任地方銀行分行經理與醫院護理長，兩人長年累積約8000萬日圓（約新台幣1573萬元）資產，退休後原本過著安穩生活。然而，面對屋齡超過40年的老宅逐漸老化，加上行動不便等問題，兩人開始思考是翻修住宅，還是直接搬入養老機構。

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最終，他們選擇出售房產，投入約2000萬日圓（約新台幣393萬元）入住一間高級養老院，並支付每月約35萬日圓（約新台幣6.9萬元）費用。該設施提供餐廳、浴場、健身房及娛樂空間，被視為「終老之地」的理想選擇。

然而入住1年後，夏子在公共空間意外認出一名女性住戶，竟是60多年前高中時期曾長期欺負她的同學。雖然對方已出現輕度認知障礙，對過去完全沒有記憶，但卻持續以友善態度與夏子互動，讓她陷入強烈心理壓力。

由於養老院方面表示無法依個人過往關係進行分隔安排，使得夏子精神狀況逐漸惡化。丈夫一郎多次與施設協商調整未果後，最終決定夫妻搬離該機構。

報導指出，扣除相關費用與償還機制後，夫妻實際返還金額不到1500萬日圓（約新台幣295萬元），一年內損失超過500萬日圓（約新台幣98萬元）。由於原本已出售房子，兩人最終只能搬回較為簡樸的租屋處。

專家指出，高齡者在選擇長期照護機構時，除了硬體與醫療條件外，人際環境與心理安全同樣不可忽視。

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