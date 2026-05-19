國際油價高漲+補貼壓力 印度1週內2度調漲油價

印度1週內第2次上調燃油價格。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕《路透》報導，印度週二（19日）將汽油與柴油價格每公升上調0.9盧比（約新台幣0.33元），為1週內第2次調漲燃油售價。

近期受美以與伊朗衝突引發霍爾木茲海峽供應疑慮影響，國際油價一度飆升至每桶120美元（約新台幣3795.77億元）以上，隨後略有回落，但已對全球能源市場帶來連動壓力。

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印度作為全球第.大石油進口國與消費國，同樣承受成本上升影響。近日印度聯邦石油部副部長蘇雅塔·夏爾馬（Sujata Sharma）透露，國營燃料零售商目前每天因燃油銷售承受約75億盧比（約新台幣24.62億元）損失。

為彌補國際原油價格高漲所造成損失，印度週二宣布將汽油與柴油價格每公升上調0.9盧比，調整後汽油價格達到每公升98.64盧比（約新台幣32.37元），柴油則為每公升91.58盧比（約新台幣30.06元）。

報導指出，事實上，印度上週五（15日）才剛進行4年來首次燃油價格上調，汽油與柴油每公升調升3盧比（約新台幣0.98元），使本次調整與前次間隔僅數日，連續調價情況引發市場關注政策是否逐步回歸價格機制。

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