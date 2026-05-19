焦點股》臻鼎：爭取Google TPU訂單 外資喊570元

臻鼎後市獲得外資看好。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕PCB龍頭臻鼎-KY（4958）火力全開，大舉加碼進行擴產，搶攻AI（人工智慧）市場，美系外資出具最新報告看好臻鼎後市，評等上修到「優於大盤」，目標價從250元大幅上修至570元，美系外資指出，臻鼎IC載板營收到2028年，年增可達3倍之多。除了受惠中國晶片需求增長外，也正在爭取Google TPU載板認證，此外在光模塊部分，臻鼎已具備mSAP能力，BT載板市占率也在提升，臻鼎未來獲利有望明顯成長。

截至11:35分左右，臻鼎股價大漲4.50%，暫報406元，成交量逾2.29萬張。

請繼續往下閱讀...

美系外資指出，根據最近供應鏈調查，到2030年ABF載板的供應缺口將從原本的15%擴大至22%，可望推升ABF載板廠商的報價與毛利率，上修欣興（3037）目標價至1225元，南電（8046）目標價至1275元，臻鼎目標價則上看570元。

美系外資表示，雖然過去三個月ABF載板個股股價表現超越大盤，但現在還不是獲利了結的時候，因為ABF載板需求持續增加中，供應缺口正在擴大中。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法