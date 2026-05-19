核三137億元乾貯案爆爭議 美商合泰控台電護航違規廠商、危及核安

合泰委任律師郝燮戈（右）前往經濟部遞交陳情函，經濟部國營事業司代表（左）出面接下陳情函。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕核電重啟議題升溫，美商合泰不滿台電137億元核三「室內乾式貯存設施採購案」評選結果，今（19）日上午赴經濟部遞交陳情函，質疑得標團隊資格與實績不符規範，痛批台電「護航違規廠商」，恐危及全民核安。

合泰委任律師郝燮戈指出，合泰具核一、核二相關實績，擁有招標要求的 ASME N、N3、U 等核能認證，全球已交付逾2300套系統；反觀得標的NAC團隊，其製造商未取得美國核管會（NRC）或日本核能管制機關（NRA）核安品保認證，且在設備安全分析上更存在重大違規，卻仍通過審查並得標，「結果非常詭異、不尋常」。合泰無法接受「棄優良廠商不用，卻保送違規廠商」的荒謬結果，郝燮戈強調，這是合泰公司想破腦袋，也沒有辦法理解。

請繼續往下閱讀...

合泰也質疑 NAC 團隊未符合台電要求的硼濃度2000ppm以下安全標準，恐影響放射物質吸收能力，進而危及核能安全。

另外，合泰已向台電提出異議，NAC投標文件未依規定由公司負責人合法簽章，應屬無效投標，且設備在核三條件下的安全適用性也有疑慮。不過，台電僅以已邀請檢廉警成立「採購廉政平台」回應，合泰痛批，檢廉警與廉政平台能處理防弊問題，但不能證明乾貯系統在核三條件下安全適用。台電不應把問題從「技術安全」偷換成「有無舞弊」，企圖掩蓋客觀的違規事實。

合泰強調，核三乾貯案是核三重啟路徑的前置關鍵，乾式貯存設施更是高放射性核廢料的最後防線，是建立社會大眾對「核三重啟」安全信心的最重要關鍵。但台電有「假重啟之名、行護航之實」的黑箱作業，呼籲經濟部立即徹查並停止有瑕疵的採購程序，避免核安風險擴大。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法