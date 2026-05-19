TTE旅展登場 雄獅看業績增10％

北海道成為暑假遊日勝地，雄獅獨家推出入住高端旅宿「緩慢瑞萃」渡假村行程。（雄獅旅遊提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕2026 台北國際觀光博覽會（TTE）於 5 月 22 日至 5 月 24 日在台北世貿一館盛大登場，雄獅旅遊瞄準暑假親子旅遊商機，推出優惠行程，而旅展現場更首創打造全球鐵道專區，搶商機。雄獅旅遊指出，整體旅遊市場買氣持續暢旺，預估TTE旅展線上加線下業績，將較去年同期成長約 10%。

雄獅指出，暑假親子出遊需求強勁，家長偏好飛行時間短、樂園密集度高的亞洲行程，帶動「高體驗、高便利性」的行程熱銷，受惠整體旅遊需求熱度不減，今年第二季包括日本線、韓國線，參團人次與去年同期相比年增近 30%，部分熱門檔期訂單能見度已達 12 月。

請繼續往下閱讀...

長線部份，雄獅指出，長榮航空華盛頓、星宇航空布拉格等新航點開航，以及美國建國 250 週年與加州迪士尼 70 週年話題帶動，加上旅客提前鎖定稀缺資源的趨勢，讓秋冬賞楓、極光及 2027 年跨年等超早鳥產品已開始熱賣，如黃刀鎮極光、北歐極光訂單能見度更已延伸至 2027 年 3 月；紐澳 2027 雪梨跨年獨家煙火船已搶先成團；中南美洲的秘魯深度遊，暑假檔期已熱銷滿 80%。

此外，雄獅表示，在旅客現在更重視深度體驗，「運動旅遊」、「鐵道旅遊」與「郵輪假期」成為今年最具潛力的黑馬，尤其運動旅遊產品，目前整體銷售已達 90%，業績更較去年同期成長 20%。

雄獅指出，旅展現場首創業界唯一「全球鐵道專區」，每日推出限定行程優惠，其中，看好國外鐵道近期以榮獲國際金旅獎的關西「近鐵雙鐵道」、九州「筑後廚房美食列車」、北陸雪月花號，以及國內鐵道「鳴日鐵道北出南晚宴 3 日」的銷售表現。另外，在郵輪市場方面，亞洲首艘「迪士尼探險號」憑藉 2026 新加坡首航話題，親子客群詢問度極高，獨家推出暑假 8 日團體遊，目前不僅已熱銷成團，訂單能見度更達 2027 年暑假。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法