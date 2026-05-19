三星前總裁示警 記憶體族群股價重挫

記憶體族群逢利空壓境，股價紛重挫逾9%。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕記憶體利空消息再度上演，曾任三星電子半導體部門總裁、現任顧問的慶桂顯公開示警，隨著中國記憶體廠大幅擴產，全球記憶體供給最快將在2027年下半年急遽增加，屆時價格恐開始反轉下跌；他更直言，若AI投資報酬率不如預期，2028年後記憶體需求甚至可能出現萎縮風險。記憶體族群逢利空壓境，股價紛重挫逾9%，成為盤面領跌的主角。

硬碟機大廠希捷（Seagate）高層指出，公司寧可選擇「技術轉型」也不盲目擴產，市場認為，大廠拋出不盲目擴產震撼彈，意味著擔心業界瘋狂擴產恐導致產能過剩；同時，DRAM現貨價格持續出現雜音，分析師指DDR4現貨報價從1月底79元高點至今跌破60元大關，致使市場復甦的樂觀氛圍蒙上陰影，加上慶桂顯公開示警，他並引述多家國際市場調研機構數據，強調產能快速擴張將成為價格下滑的導火線。國內記憶體族群今股價應聲爆量下挫。

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截至上午11點02分，南亞科（2408）股價來到275.5元，下跌29.5元、跌幅9.67%，成交量8萬3475張；華邦電（2344）股價來到118元，跌12.5元、跌幅9.58%，成交量12萬9774張；封測廠力成（6239）股價暫報226.5元，重挫23.5元、跌幅9.4%，成交量2萬4057張；旺宏（2337）股價為145元，跌15元、跌幅9.38%，成交量9萬3672張；宜鼎（5289）股價1690元，跌175元、跌幅9.38%，成交量4001張。

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