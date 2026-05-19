Uber東京開賣「甩尾行程」！3萬日元直接下賽道、5/27開放預約

Uber 宣布，將於 6 月 3 日至 7 月 1 日期間，在日本東京限時推出全新體驗行程「Uber Drift」，讓旅客能直接透過 Uber App 預約甩尾賽車體驗。（業者提供）

〔記者邱巧貞／台北報導〕Uber 今（19）日宣布，將於6月3日至7月1日期間，在日本東京限時推出全新體驗行程「Uber Drift」，讓旅客能直接透過Uber App預約甩尾賽車體驗，親身坐上副駕駛座，感受日本「甩尾（Drift）」文化的高速刺激感。

此次「Uber Drift」也成為Ube 全球「Go Anywhere」體驗首度登陸亞太市場的重要案例。過去Uber曾於南非推出「Uber Safari」野生動物探險行程，也曾在土耳其推出熱氣球體驗「Uber Balloon」，如今則進一步將日本獨有的JDM賽車與甩尾文化，包裝成可直接線上預約的一站式旅遊行程。

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甩尾文化起源於1970年代日本，透過車輛高速側滑過彎的駕駛技巧聞名全球，長年深受車迷追捧，也成為日本汽車次文化的重要象徵。不過，對海外旅客而言，過去若想以合法、安全且專業的方式親自體驗甩尾，其實門檻相當高。Uber此次則試圖將這項原本偏向專業領域的賽車文化，轉化為一般旅客也能輕鬆參與的沉浸式行程。

根據 Uber 規劃，整體體驗採半日行程設計，旅客將從東京住宿地點搭乘 Uber Black van 出發，前往千葉縣知名賽道「Mobara Twin Circuit（茂原雙賽道）」。抵達後，可進行約 90 分鐘的賽道體驗，近距離感受日本經典 JDM 車款魅力。

在安全規範方面，Uber 此次特別與持有 Formula Drift 執照的專業車手合作，旅客將以副駕駛身分，搭乘經特殊調校的賽車進行「雙車甩尾（Tandem Drift）」體驗。官方公布車款包括 Nissan Silvia S15 與 Nissan 180SX 等經典車型，都是日本甩尾文化中的代表性車款。

Uber表示，「Uber Drift」採私人包團形式，每組可容納 1 至 4 名旅客，並提供彈性圈數分配機制，可由團體共同分配賽道圈數，或由單一旅客完整體驗。所有參與者皆須穿著長袖、長褲與包覆式鞋款，現場也將提供安全帽等安全裝備。

活動將於5月27日正式開放預約，每組價格為3萬日圓（約新台幣 6000 元），由於體驗涉及專業賽道與車手安排，每日僅限量開放 4 組。Uber 也希望藉由將日本甩尾文化整合進平台服務，讓更多國際旅客能以更便利的方式，深入接觸日本獨特的汽車文化。

【如何預約 Uber Drift】

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