南市安南房市夯爆 建物交易1495筆奪台南第1

南市安南區房市熱度攀升，建物移轉筆數全市第1。（記者洪瑞琴攝）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕近年台南市安南區受惠交通建設、產業發展及人口紅利帶動，不動產市場交易持續升溫。根據統計，去（2025）年全年建物第1次移轉達1495筆，位居全市第1，顯示區域居住需求穩健成長。

安南區近年多項重大開發案持續推進，其中「九份子重劃區」主打全台首座低碳示範社區；而定位為商業副都心核心的「北安商業區市地重劃區」，則透過特色主題公園，打造優質住商環境。在建設利多加持下，近年買賣、租賃及預售屋實價登錄案件量也維持一定規模。

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配合南市地政局推動實價登錄預審輔導措施，安南地政事務所進一步推出「實價登錄預審文件確認表」，透過「自主確認+關懷提醒」機制，協助民眾在申請預審前，先行檢查相關文件與注意事項是否備妥，減少補件往返情形，提升申辦效率。

南市地政局長陳淑美表示，南市首創實價登錄預審輔導機制，希望在正式申報前，先協助民眾檢視資料是否完整，降低因填寫錯誤或不熟悉規定而遭受裁罰的情況。安南地政則依不同案件型態，設計「買賣案件版」、「租賃案件版」、「預售屋案件版」及「預售屋解約案件版」等4類確認表，讓申報人可依需求事先自主檢查。

安南地政主任周彥廷指出，確認表採1頁式設計，整合預審時機、文件確認重點及關懷提醒等資訊，以簡單、清楚、易閱讀方式，協助民眾掌握送件重點，降低資料不齊需反覆補件情形。

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