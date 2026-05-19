鉭電容具絕對訂價權 匯豐上調國巨*目標價至650元

滙豐喊買國巨*（2327），目標價650元。。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕滙豐報告表示，被動元件大廠國巨*（2327）有望成為這波外溢訂單最大受惠者，MLCC（積層陶瓷電容）產能利用率的提升是主要成長動能，國巨*在鉭電容（Tantalum Capacitor）領域的領先地位，將使這家公司得以維持強大的議價能力。滙豐維持「買入」，目標價從400元上調至650元。

報告表示，AI驅動MLCC供應收緊為2026年下半年帶來更多機會，隨著日、韓指標廠MLCC產能利用率接近滿載，且下半年供應緊張程度將進一步加劇，AI伺服器機架中被動元件需求激增，推動了對小型、超高容量MLCC的需求。

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國巨*目前標準品的產能利用率為70％，高階產品的產能利用率為80％，滙豐指出，作為少數幾家仍有產能的大型供應商之一，國巨*將成為日韓廠產能滿載下的最大受益者。

滙豐預估，國巨*的MLCC產品在2026下半年平均價格將有10-20％的上漲空間。就AI領域而言，儘管國巨*目前僅有15％的收入與AI相關，且在AI伺服器的高壓高容MLCC市佔有限，但仍不排除擴大滲透的可能性。

國巨*是鉭電容的市場領導者，滙豐預計未來價格將進一步走高，管理階層認為AI前景將更加明朗，並持續到2026下半年，積壓訂單創歷史新高。考慮到國巨*在鉭電容市場超過50的市佔，以及上游垂直整合的優勢，相信國巨*擁有強大的議價能力，可以將不斷上漲的材料成本轉嫁給客戶，預計Q3、Q4價格將分別漲20％。

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