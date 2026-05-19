AI與效率轉型加速 渣打規劃2030年前裁減逾7000職位

渣打銀行計畫至2030年前裁減逾7000個職位。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕渣打銀行週二（19日）公布最新策略更新，計劃透過精簡人力與強化財富管理業務，提升長期獲利能力，並預計至2030年前裁減逾7000個職位。

《路透》報導，渣打在向投資者發布的策略更新中指出，目標在2028年將有形股東權益報酬率（ROTE）提升至15%以上，較2025年水準增加逾3個百分點，並於2030年進一步提升至約18%。

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根據規劃，渣打將於2030年前削減超過15%的企業職能職位，預計影響逾7000名員工。以渣打目前全球約8萬名員工計算，此次調整規模相當可觀。

渣打表示，此次人力調整主要將透過自動化與人工智慧導入推動，同時部分員工將透過再培訓轉型。渣打執行長溫拓思（Bill Winters）指出，這並非單純的成本削減，而是在部分情況下，以金融資本與投資資本取代較低價值的人力投入，以提升整體組織效率。

消息公布後，渣打在香港掛牌的股價開盤上漲2.3%，反映市場對其轉型策略的正面反應。

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