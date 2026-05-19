有2200萬卻越來越孤單！66歲「不婚不生」阿伯最真實晚年曝光

當一個人終於累積到自己設定的人生資產目標時，有些人會開始思考：「這些錢，到底是為了什麼而存在？」（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕不少人憂心，如果退休後生病或需要入住安養機構時，錢不夠該怎麼辦？儘管未雨綢繆是好事，但也可能會失去未來的「人生資產」。日本一名「不婚不生」的66歲退休男子田中誠一（化名）於在職期間透過不斷節省和投資，如今資產規模高達1.1億日圓（約2228萬元新台幣），但有天他在家洗澡於浴室暈倒、一度做好死亡覺悟後，才驚覺自己「不知道該怎麼花錢」，於是去諮詢理財規劃，接納「去打工」的建議後，才逐漸找回人生價值。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，日本理財規劃師波多勇氣分享案例，指出田中先生從大型製造商退休，雙親早已過世，未婚、獨生子的他現在是一名沒有家人的「獨居者」。田中先生從還在工作時，就一直持續節省與投資，現在金融資產大約有1.1億日圓，之後開始領退休年金了，照理說已經沒有金錢上的煩惱了。

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一般來說，擁有這種程度資產的人，外界或許會認為根本不需要理財規劃，但田中先生卻跑來諮詢，波多勇氣對此解釋，像田中先生這樣的「獨居富裕族群」，真正煩惱的並不是如何「增加財富」，而是「該如何設計人生的出口」，因為對於「擁有太多錢」的煩惱，若向朋友或熟人傾訴，很容易被認為是在炫耀或惹人嫌。因此對田中先生而言，沒有利害關係的第三者，反而成了唯一能夠吐露真心的人。

田中先生說，他上個月在家裡浴室昏倒了，應該是泡澡泡太久失去意識，等到恢復知覺時，他人已經趴在浴缸裡，嘴巴幾乎貼著水面。如果水再深一點可能就會釀成不幸事故，隔天他看到銀行存摺，雖然很多錢但他卻沒有任何感覺，因為他當時只想到：如果現在自己走了，這些錢最後也只是進國庫而已。

波多勇氣分享，指出像田中先生這樣擁有龐大資產、卻依然過著極度樸素生活的人其實並不少。他在從業過程中曾建議：「既然財務如此寬裕，其實可以過得更享受一些。」但多數人都會回答：「已經沒有什麼想做的事了。」

波多勇氣分析，這背後存在的是對「提高生活水準」的恐懼，「一旦提高生活水準，就再也回不去了。」這種觀念對這類人而言，幾乎像是一種束縛，害怕一旦開始享受奢華生活，那個長年支撐自己的「節儉、踏實的自己」，可能就會崩壞，正因無法承受這種恐懼，才會一直緊抱著金錢，最後陷入動彈不得的狀態。

而在協助諮詢過程中，波多勇氣也發現，資產越豐厚的人，往往越容易在在職時代全心投入工作。這對累積財富來說當然是優勢，但同時也伴隨另一種代價，就是退休後的人際「資產」，往往會變得非常薄弱。他於是對田中先生說：「金錢無法把健康、時間，以及與人的連結重新買回來。」

回到田中先生的案例，田中先生提到，在經過上述事件後，他考慮到去打工，但他也擔心「明明已經有1億日圓了，這樣很奇怪吧？」波多勇氣則認為此舉「並不是奇怪的決定」，因為田中先生真正面對的問題，並不是金錢，而是「孤立」，如今他的生活一整天不跟任何人說話，也變成很平常的事。

波多勇氣認為，如果把「開始打工」這件事，理解成不是為了賺錢，而是為了「持續與人連結」，那其實是非常合理的選擇，他建議田中先生可以找每週工作2到3天、不要太勉強班表的工作，而且「最好選擇能和年輕人或不同年齡層接觸的工作。」

而在3個月後，田中先生回到事務所，和波多勇氣分享這段期間的經驗，田中先生找到附近居家修繕中心的打工工作，他細數被比他年輕的店長罵，還有被顧客需要的時刻，雖然每月薪水7、8萬日圓（約1.42萬至1.62萬元新台幣），和他資產不成比例，但他也會開始拿打工的薪水和同事吃午餐，或去客人推薦的咖啡店喝咖啡，「那些時間，卻讓我感覺人生豐富了好幾倍。」波多勇氣說，這是自第一次諮詢以來，他第一次看到田中先生露出笑容。

波多勇氣指出，談到退休後的財務規劃時，人們往往只會關注「該存多少」、「該花多少」，但金錢只有在人與人的連結之中，才真正擁有價值。

波多勇氣分析，田中先生選擇的打工，本質上其實是一種「重新把自己放回社會之中」的行為，從過去那種只知道存錢的人生，轉變成同時經營「金錢」與「人際連結」的人生。

波多勇氣建議，如果自己或家人，也開始出現「明明有資產，卻總覺得人生少了什麼」的感受，不妨試著在能力範圍內，踏出與社會重新連結的小小一步，「因為有些東西，是再多金錢也永遠買不到的」。

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