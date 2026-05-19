台灣大贏家！「1數據」曝台美貿易暴衝 中國訂單大縮水

外媒報導，美國的貿易格局正在轉變，與台灣、越南和墨西哥等國的貿易額持續上升中。（法新社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕外媒報導指出，隨著與中國和部分歐洲國家的進出口額下降，美國的貿易格局正在轉變，與台灣、越南和墨西哥等國的貿易額持續上升中，其中與台灣貿易額增加最為顯著。

《資本視覺》（Visual Capitalist）報導，統計顯示2026年第1季，美國與中國的貿易額較去年同期大幅下滑，減少接近500億美元，成為降幅最大的貿易夥伴。雖然美中貿易戰替美國帶來大量關稅收入，但兩國企業也因此加速將供應鏈與採購來源轉移至其他國家。

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與此同時，美國與愛爾蘭的貿易也大幅下滑。2025年，愛爾蘭對美國的藥品出口激增，以因應可能出現的關稅，但2025年的激增之後，出口量趨於平穩，導致明顯下滑。

相較之下，美國與台灣、越南及墨西哥的貿易則持續成長，其中美國與台灣的貿易額成長最為顯著，增加近390億美元，係因人工智慧（AI）蓬勃發展，美國對半導體和伺服器的需求激增，而這些產品大多免徵美國關稅。

此外，2026年第1季度與去年同期相比，越南與美國的貿易額也顯著成長，增加約180億美元。許多美國公司已將生產從中國轉移到越南，一些中國公司也採取了類似的策略，將生產轉移到越南以規避關稅。

報導指出，隨著企業將供應商和生產環節轉移到其他國家，企業需要管理的合約也日益複雜。在全球供應鏈重組下，企業也必須更加關注價格波動、合約管理及供應商條件變化。

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