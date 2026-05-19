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焦點股》信邦：下游需求動能強 帶量逆風大漲

2026/05/19 09:25

信邦看好各產業需求逐步增溫，加上新品陸續投產，預期第二季營運將優於第一季。（信邦提供）信邦看好各產業需求逐步增溫，加上新品陸續投產，預期第二季營運將優於第一季。（信邦提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕連接線廠信邦（3023）受惠於汽車與工業應用需求帶動成長，並由醫療、汽車等高成長應用支撐營運表現，在部分產業修正之際，仍展現穩健的營收結構與接單動能。在買盤青睞之下，儘管大盤今日開盤跌逾百點，信邦逆勢帶量大漲，截至上午9時10分暫報311元，漲幅5.78%，成交量1053張。

回顧信邦隨著汽車、工業應用及通訊等需求回溫，4月營收29.60億元，月增1.85%、年增14.97%，創下公司成立以來單月歷史高點，其中，連接線組營收比重76.98%，連接器及零組件占比為23.02%；累計前4月合併營收112.83億元、年增4.51%，為歷年同期次高。

信邦看好各產業需求逐步增溫，加上新品陸續投產，預期第二季營運將優於第一季。同時，因應人工智慧（AI）算力需求激增與全球勞動力短缺趨勢，公司積極布局AI伺服器浸沒式冷卻系統、人形機器人、低軌衛星及運輸無人機等新應用，強化未來成長動能。

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