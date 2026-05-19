日本Q1經濟年增率達2.1％，優於市場預期。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕《CNBC》報導，日本2026年第1季經濟表現優於市場預期，在內需回溫與出口強勁帶動下，GDP年化成長率達2.1%。

根據日本政府週二（17日）公布的數據顯示，日本第1季經濟成長高於市場原先預估的1.7%，也優於前1季的1.3%。若以單季比較，日本經濟季增0.5%，同樣優於預估的0.4%，較2025 年第4季的0.3%進一步改善；GDP年增率則為0.6%。

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不過，上述數據尚未完全反映今年2月底爆發的伊朗戰爭對全球經濟帶來的衝擊。

而在面對能源價格攀升與中東局勢緊張，日本央行已將2026財政年度經濟成長預測，由原先的 1%下修至0.5%，同時大幅上調核心通膨預測，從1.9%提高至2.8%。

日本央行在本月7日的政策會議中指出，中東危機推高原油價格，恐壓縮企業獲利與家庭實質收入，使日本今年經濟成長動能放緩。

牛津經濟研究院日本經濟主管長井滋人（Shigeto Nagai）當時接受《CNBC》訪問時表示，日本今年可能出現「輕微類似停滯性通膨」的情況。他指出，日本實質可支配所得已持續呈現負成長，未來恐面臨經濟停滯與高通膨並存的局面。

此外，日本3月通膨也出現5個月來首次升溫。日本央行表示，原油價格上漲預料將進一步推升能源與商品價格，加上企業持續將薪資成本轉嫁至售價，整體物價壓力恐持續升高。

《路透社》近日報導指出，日本政府可能透過增發國債編列追加預算，以支應能源補貼措施，降低中東戰事對國內經濟造成的衝擊。

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