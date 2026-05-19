全球庫存快見底？國際油價又飆了！

國際油價週一（18日）在震盪交易中上漲約3%。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕由於市場對伊朗戰爭可能造成供應中斷的擔憂，抵消了有關美國在談判期間同意豁免伊朗原油制裁的消息，國際油價週一（18日）在震盪交易中上漲約3%，並觸及兩週高點。國際能源署（IEA）署長比羅爾（Fatih Birol）更警告，商業原油庫存正迅速耗盡，目前僅剩數週供應量。

7月交割的布蘭特原油期貨上漲2.84美元、漲幅2.6%，收在每桶112.10美元。

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6月交割的美國紐約西德州中級原油（WTI）期貨上漲3.24美元、漲幅3.1%，收在每桶108.66美元。

這是布蘭特原油自5月4日以來的最高收盤價，也是WTI自4月7日以來的最高收盤價。

期貨合約在到期前由於成交量偏低，通常會波動劇烈。6月WTI期貨週一盤中一度大漲超過每桶4美元，隨後又下跌超過2美元，當天成交量僅約5.5萬口，該合約將於週二（19日）到期。而2026年以來，WTI近月合約每日平均成交量約為35.9萬口。

在市場收盤後，美國總統川普表示，他將暫緩原定於週二對伊朗發動的攻擊，兩大原油基準價格隨後縮減漲幅。

上週，由於市場對於達成和平協議，以結束荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）全面封鎖的希望減弱，兩大原油期貨合約均大漲超過7%。

正在巴黎參加七大工業國集團（G7）財長會議的比羅爾對記者表示，由於衝突以及海峽封閉導致航運受阻，商業原油庫存正迅速耗盡，目前僅剩數週供應量，雖然釋放戰略儲備已為市場每日增加250萬桶原油供應，但這些儲備「並非無窮無盡」。

能源顧問公司Ritterbusch and Associates分析師在報告中表示：「我們認為，美伊戰爭透過外交途徑解決的進展，與3月中旬附近時相比幾乎沒有改變，而當時近月WTI價格大致也位於目前水準。」

伊朗半官方媒體《塔斯尼姆通訊社》（Tasnim）引述一名接近談判團隊的消息人士指出，美方在最新版本文本中，與先前不同，已接受在談判期間豁免對伊朗石油的制裁。

一名巴基斯坦消息人士週一向路透表示，擔任和平斡旋角色的巴基斯坦，已向美國轉交伊朗提出的修正版中東停戰方案，並警告雙方「已經沒有太多時間」縮小分歧。

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