美伊談判出現重大轉折？傳伊朗濃縮鈾將交「這國」關鍵考量曝光

最新消息指出，伊朗準備將濃縮鈾移交給俄羅斯、而非美國。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕先前美伊核談判遲遲無法突破，核心爭議之一就在於伊朗始終拒絕全面放棄高濃縮鈾與核計畫，美國堅持德黑蘭必須徹底限制核能力。不過，最新消息傳出，伊朗立場似乎出現鬆動，表態願意在特定條件下，將濃縮鈾移轉交給俄羅斯、而非美國。外界認為，這代表卡關已久的美伊談判，可能出現重大轉折。

根據俄羅斯媒體《Tass》報導，這項安排背後，反映伊朗對美國仍缺乏足夠信任，但同時也試圖透過俄羅斯作為中間角色，為核談判尋找新的緩衝空間。

請繼續往下閱讀...

報導指出，據伊朗哈達斯電視台報導，伊朗方面也可能放棄先前要求美國對戰爭損失進行賠償的立場，但將改為爭取更多「經濟讓步」，包括制裁鬆綁與金融、能源相關利益。此外，伊朗也希望阿曼和巴基斯坦在未來任何涉及荷姆茲海峽的衝突中扮演「重要角色」，並要求未來美伊可能達成的協議，需由國際社會提供保障。

分析指出，伊朗正試圖將核問題與荷姆茲海峽航運問題「脫鉤處理」。換言之，德黑蘭希望即使海峽局勢再度升溫，核協議仍能獨立運作，避免雙方談判再次全面失控。

而《CNBC》報導，美國總統川普18日表示，在中東3個區域強權領袖要求他「暫緩行動」後，他已取消原定19日對伊朗發動攻擊的計畫。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法