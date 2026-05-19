中國大砍美債！3月狂減410億美元 背後原因不只伊朗戰爭

外國投資人持有的美債在2026年3月出現下降。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕美國財政部週一（18日）公佈了最新的國際資本流動報告（TIC）數據，顯示外國投資人持有的美債總額出現下降，從2026年2月的9.4871兆美元降至3月的9.3487兆美元。分析指出，這背後原因是美國與以色列對伊朗戰爭的不確定性升高之際，市場避險情緒升溫，全球市場對美國資產疑慮升高，對通膨、能源價格以及財政壓力的擔憂加劇，推升美債殖利率，同時也削弱市場對美國聯準會（Fed）降息的期待，包含日本和中國都出現減持。

《南華早報》報導，數據顯示，日本3月減持477億美元美債，持有規模降至1.1916兆美元，仍為最大海外持有國；中國3月減持410億美元美債，規模降至6523億美元，為第3大海外持有國。

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第2大海外持有國英國則增持美債，持有規模由2月的8973億美元增至9269億美元。開曼群島與愛爾蘭的持有量也小幅增加。

美國前10大海外債主中，包括日本、比利時、加拿大與法國在內，共有7國於當月減持美國公債。

而3月是中東緊張局勢升高後，影響首度完整反映的一個月。美國與以色列對伊朗的戰爭擾亂海運供應鏈、推高能源價格，同時衝擊全球債券與匯市。

基準10年期美國公債殖利率在3月底升至4.32%，顯示投資人重新反映通膨風險。

在數據公布前，摩根士丹利（Morgan Stanley）中國首席經濟學家Robin Xing表示，在油價推動通膨升溫的背景下，市場重新調整對聯準會降息的預期，導致殖利率走高，不僅造成按市值計價（mark-to-market）的估值損失，也讓全球投資人對利率資產態度更加謹慎。

Xing表示：「我們目前看到，全球機構投資人偏好股票資產，對政府公債與信用債則維持中性甚至減碼配置。」

另外分析指出，雖然市場資金流向是美元資產遭減持的重要因素，但中國官方也同步加快外匯存底多元化布局。中國人民銀行已連續18個月增持黃金，而市場普遍認為黃金是地緣政治與金融風險的避險工具。中國黃金儲備截至4月已增至7464萬盎司。

Xing指出：「對中國而言，這是長期且漸進的主權資產配置多元化過程，目的是降低對單一貨幣或單一資產類別的過度依賴。」不過他也表示，中國不太可能突然大規模拋售美國資產，因為美元市場仍是「全球最深、流動性最強的金融市場」，而歐元與日圓等替代貨幣，也各自面臨結構性的不利因素。

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