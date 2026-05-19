「不用再寄生活費了！」 82歲退休老師一句話 真相讓兒子好鼻酸

如何支援年邁父母的晚年生活，已成為許多家庭不得不面對的課題。示意圖。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕如何支援年邁父母的晚年生活，已成為許多家庭不得不面對的課題。日本一名62歲的上班族健一，有一天突然接到高中退休老師、82歲父親寬治的來電，要他不用再寄生活費了，這句話讓他感到一種難以言喻的不安，緊急回老家後才發現父親被詐騙了，父親卻堅持自己曾經當過老師、識人能力沒問題，歷經一番解釋後，健一才了解，父親被騙不是單純因為自信過頭，而是因為孤獨。

日本理財規劃師青山創星向日媒《THE GOLD ONLINE》分享了案例，健一每個月都會收到一次父親寬治的問候電話，寬治曾是高中教師，5年前妻子過世後，一個人住在鄉下老家，年金每月13萬日圓（約2.63萬元新台幣），而健一每月固定匯3萬日圓（約6078元新台幣）給他當生活費。

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但這次寬治在電話中的聲音比平常更開朗，更要健一從下個月開始不用再寄生活費了，「我靠一點投資，運作得不錯」。健一聽到後皺起眉頭，因為父親是個極為嚴謹的人，甚至在母親在世時就已經持續記帳超過40年，與投資幾乎毫無關聯。電話掛斷後，他跟妻子提起這件事，妻子也皺眉說：「不覺得怪怪的嗎？」最近連日報導的投資詐騙新聞浮上心頭。於是隔週週末，健一決定緊急返鄉。

一踏進老家客廳，健一立刻停下腳步。發現桌上攤著大量宣傳單：「月利3%保證」、「本金安全型基金」。旁邊是父親的筆記本，上面用整齊字跡寫著：「初次50萬日圓變77萬日圓（含利潤27萬日圓）」、「下月追加100萬日圓預定」等報酬計算密密麻麻。

寬治得意地和健一分享說，3個月前有一名自稱「投資老師」的年輕男子來電，之後每週都親自來家裡詳細說明。聽到後，健一忍不住大喊「那是詐騙！」但寬治卻一臉困惑，反駁稱：「你在說什麼，我可是高中老師，識人能力沒問題。」

健一馬上打反詐騙專線，並報警處理，警方也確認已有多起相同受害案例，寬治這才知道自己被騙了，其語氣中沒有憤怒，也沒有反駁，只有深深的困惑。

健一當晚留宿後發現，過去父親收到來自以前學生的賀年卡「超過300張」，而今年只有3張，而父親和他分享，投資老師每週都會來家裡陪他聊天。而健一自己卻是一個月才打一次電話，詐騙者每週造訪，耐心聽父親說話，還會點頭稱「老師說得對」。

退休22年後，早已不再被稱為「老師」的父親，那段被傾聽的時間，或許才是真正的關鍵。健一理解倒，父親不是單純因為自信過頭而被騙，而是因為孤獨。

隔天寬治說：「那個人有認真聽我說話。包括當老師的事、你母親的事，很久沒有人叫我『老師』了。」、「如果投資成功，我想把錢還給你，也想幫你媽媽掃墓時買更好的花。」寬治接著說：「我只是還想對誰有用，對不起，真丟臉。」

健一說不出話，他意識到，父親不是單純被騙，而是被「想要被需要」的願望利用了，他腦中甚至浮現自己未來退休後的樣子。健一於是和父親說：「爸，我以後每週都打電話給你。」寬治稍微愣了一下，然後靜靜點頭。

健一後來諮詢專家，專家指出，要防範高齡者被詐騙重點是2件事，包含填補孤獨的結構，以及保護金錢的結構，「孤獨不被解決，再多防護都會被突破。」

青山創星則指出，寬治陷入的是無人承認的「孤獨」。詐騙者正是利用了這一點。

如今，健一每週日晚上都會打電話給父親。只要5分鐘、只要聽聲音就好。因為健一已經明白，那比任何防詐措施都更有效。

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