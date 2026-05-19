輝達勁敵出現！美國政府開始採用以色列「這家」新創晶片

：美國政府開始採用以色列新創NextSilicon晶片。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕10多年來，在美國桑迪亞國家實驗室中，液冷超級電腦試圖解決美國政府在模擬高超音速核武器如何在地球大氣層中運動等最複雜的數學問題，而負責這項秘密工作的晶片，都來看輝達（NVIDIA）或超微（AMD），隨著些巨頭競相追逐人工智慧，為確保關鍵任務晶片供應，已將目光投向新興企業，而以色列新創NextSilicon晶片，已通過1系列通用超級運算測試，取得了1項關鍵的技術里程碑，這些測試使晶片有資格在政府系統中使用。

路透報導，隨著輝達、超微越來越多地將晶片設計用於人工智慧，並面臨供應短缺，負責桑迪亞國家實驗室系統的管理人員越來越不確定他們將如何找到計算能力來進行像他們這樣的高精度科學工作。

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「我們目前面臨的壓力來自運算能力和供應鏈兩方面，」桑迪亞國家實驗室高效能運算團隊經理史蒂夫·蒙克在解釋獲取符合其需求的晶片所面臨的挑戰時說道。 “展望未來，就我們完成任務的能力而言，這確實令人有些擔憂。”

報導指出，桑迪亞國家實驗室曾與輝達公司密切合作，協助其在超級運算領域崛起，目前仍在與輝達公司合作開發新的記憶體技術。

桑迪亞國家實驗室官員關注的1個主要問題是所謂的雙精度浮點運算，這是1個技術術語，指的是能夠計算極大值和極小值而不因舍入誤差而損失​​精度。多年來，輝達和AMD一直致力於提升此類運算的速度，並與大學和政府實驗室簽訂了超級電腦合約。

但人工智慧工作從雙精度運算中獲益的方式與模擬物理問題不同。晶片諮詢公司More Than Moore首席分析師卡特雷斯表示，儘管AMD正在發布1款面向科學運算的晶片，但輝達即將推出的Rubin晶片的雙精度性能在某些方面有所下降，這令高效能運算產業的許多科學家感到擔憂。

輝達超級運算產品高級總監丹尼爾恩斯特表示，公司仍致力於科學運算，目標是打造1款平衡的晶片，既能運行現實世界的科學應用，又能進行人工智慧工作。

但不斷變化的晶片市場促使桑迪亞國家實驗室的官員開始測試NextSilicon等新興公司的產品，這些公司的晶片採用的計算方法與Nvidia和AMD的圖形處理器（GPU）或中央處理器（CPU）完全不同。

週一，桑迪亞國家實驗室、NextSilicon公司和企鵝（Penguin）解決方案公司（該公司幫助將NextSilicon的晶片整合到超級電腦中）表示，該系統已經通過了1系列通用超級運算測試，取得了1項關鍵的技術里程碑，這些測試使晶片有資格在政府系統中使用。

這使得 NextSilicon的晶片將在今年秋天面臨1個決定，即是否開始用更苛刻的計算問題來測試這些晶片，這些問題與它們最終將要處理的核安全工作非常相似。

NextSilicon晶片能夠執行雙精度運算，並且設計為可動態重新編程以提高運行效率，且晶片採用資料流架構，減少了資料在運算系統記憶體和晶片之間來回傳輸所花費的時間和能量，從而節省電力。

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