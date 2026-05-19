每月給2萬孝親費！她因「此事」悲揭「撐不下去了」

她每月給10萬日圓孝親費，然在薪水大減後，因不堪沉重的經濟負擔下，只能對母說：「對不起，我真的撐不下去了……」，以後無法再提供任何經濟支援了。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕由於8旬老母平時靠養老金維生，出於善意，53歲女兒田中美雪（化名）每月給母親10萬日圓（約新台幣2萬）生活費，然而1年後，由於生病工作被辭退，雖然後來有找到新工作，但薪水只剩25萬日圓（約新台幣5萬），在不堪沉重的經濟負擔下，最後只能對母說：「對不起，我真的撐不下去了……」，以後無法再提供任何經濟支援了。

日媒報導， “我當時覺得因為我是單身，所以就得照顧他。但我從沒想過這會給我們倆帶來這麼大的壓力。”

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在東京1家IT相關公司工作的田中美雪，由於每月到手工資約為38萬日圓（約新台幣7.6萬），作為1名單身公司員工，她過著穩定的生活。

然而３年前，獨自居住在鄉下老家的82歲母親節子（化名）生病了，由於節子的收入，包括已故丈夫的遺屬撫卹金，每月約8萬日圓（約新台幣1.6萬），她靠著積蓄生活，但就醫次數的增加和物價上漲的壓力讓她越來越擔心生活開支。

「當我母親告訴我她沒有足夠的錢維持生活開支時，我沒怎麼考慮就給她轉了5萬日圓（約新台幣1萬），後來這成了每月固定的開銷，加上護理費用，我給她的金額已經增加到10萬日圓（約新台幣2萬）」。

起初，即使從薪水中扣除10萬日圓，美雪仍然可以維持生活方式，然而，在她寄錢回家大約1年後，因身體不適入院，被確診患有重病，她請了長假接受治療，最後被迫辭職，雖然治療後她找到了新工作，但由於工時減少，她在新工作的月收入降至約25萬日圓（約新台幣5萬）。

隨著薪水大減，要從25萬日圓的淨收入中拿出10萬日圓寄出去，這給美雪帶來了沉重的負擔，使她在精神和身體上都達到了極限。

直到有次母親因跌倒導致骨折，住院治療。出院後，她所需的照護量增加，考慮將她送入專門的老年護理院，沒想到母親的退休金不足以支付自費額，而美雪也難以繼續承擔這些費用，最後美雪告訴母親，她無法再提供任何經濟支持。

「媽，對不起。我再也撐不下去了。我不知道該怎麼活下去了……」

走投無路之下，美雪向地方政府的社區綜合支援中心和社會福利委員會尋求協助。在那裡，她得到了根據自身情況量身定制的支援措施。

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