8旬母總笑說「我很好」！1次意外他被家中「不尋常景象」嚇呆了

8旬母總笑說「我很好」！1次意外他被家中「不尋常的景象」嚇呆了。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕「一切都沒變，我很好」，82歲婦人和子（化名）總是在電話中笑著說，直到某日，兒子佐藤健太（化名）因回老家出差，順道回家探望母親，沒想到一進門，一股冷氣撲面而來，而母親卻用1條毯子蒙在頭上，坐在餐桌旁，桌上放著長了黴菌的麵包，且屋內堆滿了空的食品包裝、未拆封的催款通知，此景讓佐藤震驚的說不出話來，這才知道原來母親一直在電話裡撒謊，因為她不想讓佐藤知道她家糟糕的狀況。

日媒報導， 每次她打電話來，總是笑著說，「我很好，一切都沒變」，如果那天我沒回父母家，我就不會知道了。在東京1家公司工作的佐藤回憶起當時他在東北家中注意到一些不尋常的情景。

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佐藤由於每年只回家2次，因此，平時常常和獨自生活的母親通電話，聊聊近況。

然而，有1天，佐藤出差回老家，需要在那裡過夜，心想：「不如順便去趟父母家吧。」於是，臨時打電話告訴母親：「我就在附近，現在就過去。」結果等待我的卻是…

佐藤一進門，一股冷氣撲面而來，伴隨著一股難以形容的難聞氣味，雖然已是初春，但天氣卻很冷，冷到讓人忍不住想開暖氣，但母親卻用1條毯子蒙在頭上，坐在餐桌旁。

桌上則放著1袋麵包，麵包表面長滿了藍綠色的黴菌，但卻有被吃過的痕跡。佐藤接著環顧四周，未拆封的催款通知、空的食品包裝盒和報紙幾乎堆到了天花板，當時震驚得說不出話來，意識到如果繼續這樣下去，這裡肯定會變成「囤積者的家」。

那天，佐藤安撫了母親，並為她準備了從附近便利商店買來的熱騰騰的飯菜，第二天早上，當她試著詳細了解情況時，母親突然變得固執己見，毫不妥協。

“不是我沒錢。我自己什麼都能做，所以你不用再來了。”

母親一再說著同樣的話，拒絕佐藤的任何幫助，即使他提出打掃房間或提供經濟援助。

後來，佐藤查看母親的銀行存摺時發現，她的存款只剩下幾萬日圓了。雖然她一直靠父親的積蓄和退休金生活，但不斷上漲的醫療費用和物價飛漲給他們的家庭經濟帶來了沉重的負擔，迫使母親大幅削減生活開支。然而，出於自尊心和對兒子的顧慮，和子始終無法開口求助。

由於母親拒絕援助，且擔心兩人的關係因此事惡化，最後，佐藤諮詢了當地的「社區綜合支援中心」後，情況開始好轉。起初，和子對工作人員有所戒備，但隨著他們來訪次數的增加，她母親的態度逐漸緩和下來，目前，護理員負責保持和子的居家衛生，並每天為她提供三餐。

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