黃仁勳：中國將開放市場 允許美國AI晶片進口

輝達執行長黃仁勳。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕在結束與美國總統川普一同訪問中國的行程後，輝達執行長黃仁勳週一（18日）表示，他預計中國政府最終會允許從美國進口AI晶片。

黃仁勳接受《彭博》訪問時表示，中國政府需要決定他們希望保護多少比例給本土市場，黃仁勳預估，隨時間過去，市場將會開放。川普在上週與多名商界領袖、政府官員一同前往中國，黃仁勳在最後一刻才加入訪團。這次的行程引發投資人和華府鷹派人士的猜測，他們認為輝達可能在向全球第二大經濟體中國運送AI晶片方面取得突破。

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黃仁勳表示，他並沒有直接與中國官員討論將H200 AI晶片出售給中國客戶的計劃，但他透露，這一話題在雙方官員的討論中曾被提及。黃仁勳稱，川普和領導人之間進行了一些討論，自己期待他們最終會做出什麼決定。

週五（15日）在返回華盛頓的途中，川普提到，輝達的H200晶片確實出現在討論中，他認為在這方面「可能會發生一些事」，但沒有進一步說明。川普補充，中國尚未批准企業購買H200晶片，因為他們選擇不這麼做，他們希望自主研發。

川普在去年12月點頭允許輝達向中國客戶出口H200晶片，這項決定代表著美國對於抑制中國在AI領域發展的措施有所緩和。在那之後，美國商務部已批准相關許可，允許這些銷售。然而，中方一直延緩中企的購買，部份原因在於北京希望實現半導體領域的自主生產，扶植國內包括華為在內的領頭企業。

黃仁勳過去曾指出，中國市場對輝達而言，是一個價值50億美元（約新台幣1581億元）的機會，但這家公司在年初公布的財測仍預測中國市場的AI銷售為零。輝達預計將在週三公布業績，屆時投資人將關注中國市場AI晶片銷售前景的最新情況。

黃仁勳表示，輝達目前仍依賴台灣的半導體製造能力，而他本人並沒有參與川習會上有關台灣議題的討論。黃仁勳強調，儘管美國正在努力提升國內半導體製造能力，但台灣仍將保持自身的領先地位，因為「需求遍布各個領域」。

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