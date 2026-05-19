Vera來了！輝達首款專為Agent打造的CPU交付AI頂級實驗室。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕輝達（NVIDIA）自研CPU Vera已完成Anthropic、OpenAI、SpaceX AI及甲骨文雲的首批交付。甲骨文表態，計劃於2026年起部署數十萬顆輝達Vera CPU，成為首家在超大規模環境中部署Vera的雲端服務供應商。

外媒報導，Vera旨在滿足Agent AI對CPU的需求，這是Vera CPU從今年3月GTC大會宣布至今，首次進入客戶生產環境，執行長黃仁勳將Vera定位為公司"下1個數十億美元級業務"。

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輝達將其自研CPU Vera交付給全球頂尖AI實驗室，標誌著輝達在GPU霸主地位之外，正式開闢新的硬體戰線。

輝達副總裁Ian Buck於上週五親手將首批Vera CPU系統送抵Anthropic、OpenAI及SpaceXAI三家機構，並於本週一完成對甲骨文雲基礎設施（OCI）的交付。

上週五的首站交付在Anthropic位於舊金山SoMa區的辦公室完成。 Anthropic運算負責人James Bradbury接收了系統，並表示，擴展計算是模型成長的重要加速器，我們很高興看到Vera在解決Agent工作負載方面展現出成為生態系統重要組成部分的潛力。

輝達表示，Vera的高速核心與互連設計能夠以傳統基礎設施兩倍的能源效率，完成向GPU饋送資料所需的調度、控制與資料移轉工作。

對於投資者而言，Vera的正式交付提供了一個可追踪的商業里程碑：從OCI已公開承諾的"數十萬顆"訂單規模，到AI頂級實驗室的同步採用，輝達正在將Agent AI對CPU的需求轉化為可見的新增營收來源。

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