川普髮夾彎+1！海上俄羅斯石油制裁豁免 美財長宣布延長30天

美國財政部長貝森特宣布，將給予各國30天的展延期，允許其進口已經在海上油輪上的俄羅斯石油，以緩解由伊朗戰爭所引起的石油供應短缺。（路透檔案照）

〔國際新聞中心／綜合報導〕美國財政部長貝森特（Scott Bessent）18日宣布，美國將給予各國30天的展延期，允許其進口已經在海上油輪上的俄羅斯石油，以緩解由伊朗戰爭所引起的石油供應短缺。

美聯社報導，前述宣布標誌著美國政府政策的持續反轉，川普政府先前曾表示，將恢復對俄國石油的制裁。這項對制裁的暫時豁免最初於3月初宣布，並在4月首次獲得展延；而就在首次展延的2天前，貝森特才在白宮表示，沒有計畫延長制裁的寬限期。

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這項再延長30天的最新決定，是在貝森特告訴美聯社對俄國石油制裁的豁免將會失效後做出的，顯示伊朗戰爭帶來持久的全球經濟挑戰，因為供應短缺正推升價格，進而阻礙經濟成長。

貝森特表示，這項展延將有助於需要石油的較貧窮國家，因為中國將不再具備相同的能力，能夠從俄國「囤積打折石油」。但此舉也存在風險，因為暫時解除制裁將有助於俄國為其在烏克蘭的戰爭提供資金。

貝森特透過社群媒體表示：「這項展延將提供額外的彈性，我們將與這些國家合作，依據需求提供特定的許可證。」

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