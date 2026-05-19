伊朗戰事風險攀升 WSJ：中國4月經濟動能全面降溫

隨著伊朗戰爭風險攀升，中國4月份經濟動能全面減緩，衡量消費者支出的指標降至2022年以來的最低增速，工業產出、投資與房地產部門皆出現惡化跡象，表現低於經濟學家的預期。（美聯社）

〔國際新聞中心／綜合報導〕隨著伊朗戰爭風險攀升，中國4月份經濟動能全面減緩，衡量消費者支出的指標降至2022年以來的最低增速，工業產出、投資與房地產部門皆出現惡化跡象，表現低於經濟學家的預期，凸顯這個全球第二大經濟體持續存在的疲弱領域。

華爾街日報18日報導，儘管中國出口部門的持續強勁稍微緩解這波顯著的減緩，但也凸顯中國國家主席習近平在國內所面臨的挑戰。中國的經濟成長變得越來越不均衡，造成引發地緣政治緊張局勢的全球貿易失衡。

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同時，伊朗戰爭威脅到全球經濟，並抑制世界各地的需求，也使中國經濟受到衝擊。

中國國家統計局發言人付凌暉18日表示，儘管今年以來外部環境發生劇烈變化，但4月份的情況變得更加複雜，地緣政治衝突的溢出效應已顯現在能源市場上，間接指涉伊朗戰爭。

付凌暉說：「國際環境中仍存在許多不穩定因素，地緣政治衝突的影響仍在持續發酵。」

上週美國總統川普與習近平在北京舉行的峰會，以雙方慶賀兩個超級大國之間的「戰略穩定」作結。但自去年殘酷的貿易戰擠壓美中貿易以來，兩國迄今幾乎沒有宣布任何能實質促進雙邊商業往來的具體協議。

今年以來，中國設法維持與其官方目標一致的經濟成長，使得北京不太可能不顧近期的疲軟，而急於推出新的刺激措施。中國公布的第一季國內生產毛額（GDP）成長率為5％，符合北京今年定下的4.5％至5％官方成長目標。

貿易成為推動中國今年初經濟擴張的重要動力。此前公布的數據顯示，4月出口較去年同期成長14％，在全球人工智慧（AI）熱潮帶動下，電子產品銷售激增。

在國內方面，內需依然疲軟。4月零售銷售僅較去年同期微幅成長0.2％，低於3月的1.7％，並創下自2022年12月以來的最慢增速。去年，政府的消費補貼曾帶動家電與汽車等商品的買氣，但該計畫規模目前已經縮減。

保銀資產管理公司（Pinpoint Asset Management）總裁兼首席經濟學家張智威表示，出口商的強勁表現有助於緩解內需疲弱，但不足以完全抵銷其影響。

陷入困境的房地產部門持續拖累消費者與企業的信心。今年1至4月，房地產投資較去年同期下降14％，而房屋新開工面積在同時期則大跌22％。今年前4個月，房屋銷售額下滑15％。

工業產出的動能也已減緩，4月較去年同期增加4.1％，低於3月的5.7％增速。今年前4個月的固定資產投資則較去年同期下降1.6％。

由伊朗戰爭引發的大宗商品價格上漲，可能會進一步侵蝕中國製造商的利潤空間，使投資前景蒙上陰影。中國4月份的出廠價格通膨率，已升至45個月以來的新高。

作為中國主要失業指標的城鎮調查失業率，上個月小幅降至5.2％，低於3月的5.4％。

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