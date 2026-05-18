下流老人最後一「擊」？月領7萬花光光 67歲阿公吃老本好絕望

退休族若缺乏合理的財務規劃與節制，再豐厚的年金也撐不住。（示意圖，歐新資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕退休族若缺乏合理的財務規劃與節制，再豐厚的年金也撐不住。一名67歲日本退休阿公每月有30萬日圓（約台幣6萬）的退休金，加上妻子每月5萬日圓（約台幣1萬），總共35萬日圓（約台幣7萬）的收入全都花光光，阿公感嘆每年要動用20萬日圓（約台幣4萬）的老本，財務惡化，現在已經很少外食，購買日常用品也跑好幾家店比價，找出最便宜的商品。

日媒《All About》報導，今年67歲的SIGEZOU，每月可領30萬日圓退休金，妻子則為5萬日圓左右，2人每月的進帳35萬日圓，全花光光。

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他說，35萬日圓花在食品、住房、水電煤氣、通訊、醫療、日用品、保險費、社交活動、娛樂、服裝和汽車相關費用。他還有一些其他的意外開支，所以每年大約動用 20 萬日圓的積蓄。

SIGEZOU表示，作為一名退休人員，覺得最難承受的開支是過去兩三年物價飛漲，簡直離譜。食品價格感覺比三年前貴了一倍。雖然保費還沒最終確定，他預計會上漲30%到40%。

為了省錢，SIGEZOU 坦言，像買菜這種日常開銷，每天都要跑好幾家店，拼命尋找最便宜的商品。本來計畫每週至少出去吃一次飯，實際上，一個月只能在購物中心的餐廳吃兩次便宜的午餐。

他也透露，已經取消了所有訂閱服務，並徹底審查固定開銷，取消所有不必要的支出，正在簡化生活。

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