在先進製程絕對壟斷 美分析機構：可強力買進台積電

財經專欄作家古普塔指出，台積電在先進製程絕對壟斷，投資人可強力買進。（法新社檔案照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕儘管台積電股價近來出現震盪，但美國市場分析機構Barchart.com專欄作家古普塔（Ruchi Gupta）指出，台積電將2030年全球晶片市場規模預測上調至1.5兆美元（新台幣47.32兆元），加上其在先進製程的絕對壟斷，投資人可強力買進台積電。

古普塔指出，台積電在先進晶片代工市場的市占率超過70%，是蘋果、輝達、AMD（超微半導體）和高通等科技巨頭的獨家代工廠。隨著產業向人工智慧（AI）時代轉型，台積電先進的晶片製造設備為尖端微晶片的研發奠定了基礎，為先進的生成式AI資料中心到智慧手機和自動駕駛汽車等各種應用提供動力。

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台積電ADR（美國存託憑證）在AI浪潮的推動下，上演了一輪歷史性的多頭市場，年初至今漲幅高達37.5%，過去12個月更是飆漲了114.5%。投資人大量買入，推動其股價一度創下421美元（新台幣13,280元）的歷史新高。

台積電這次的結構性估值重估，反映了華爾街對台積電無與倫比的定價能力，以及對尖端晶片生產的絕對壟斷地位抱持極大信心，足以抵消宏觀經濟波動和局部地緣政治因素的影響。 與大盤相比，台積電股價在過去1年中取得了驚人的超額收益，顯著跑贏那斯達克綜合指數。台積電115%的年化報酬率幾乎是科技股為主的那斯達克指數2位數漲幅的3倍。

受AI加速器需求的強勁成長推動，台積電今年第1季業績表現卓越。總營收高359億美元（新台幣1.13兆元），年增35.1%，遠超分析師預期。其獲利能力也遠超預期，毛利率高達 66.2%，營業利益率也達到 61%，這主要得益於卓越的產能利用率和結構性成本優化。高效能運算 （HPC） 仍然是主要的成長動力，目前占總收入的 61%，而先進製程節點（3奈米、5奈米和7奈米）則占晶圓總收入的 74%。

展望未來，台積電管理層給出了非常樂觀的預期，預估今年美元營收將大幅成長近30%至35%。為了支持這龐大的多年資本週期，台積電正將其今年的資本支出預算調整至520億美元至560億美元（（新台幣1.64兆元至1.77兆元））區間的上限，該公司預計今年第2季營收將季增至390億美元至402億美元（新台幣1.23兆元至1.27兆元）之間。

儘管近期2奈米製程的部署和國際晶圓廠的擴張將導致利潤率略為下降2%至3%，但台積電高達1060億美元（新台幣3.34兆元）的現金儲備和絕對的技術領先優勢，確保其能夠牢牢把握全球AI基礎設施浪潮的主導地位。

台積電大幅上調了其2030年全球半導體市場規模預測，預計超過1.5兆美元，高於先前1兆美元（新台幣31.55兆元）的預期。根據該公司技術研討會的簡報資料，高效能運算（HPC）和AI將占據全球半導體市場55%的市占率，其次是智慧手機（20%）和汽車（10%）。為了滿足這個爆炸性需求，包括2022年至2026年間AI加速器晶圓需求11倍的成長，台積電正在加速其全球佈局，計畫光在今年就新建9座晶圓廠和先進封裝廠。

在技術方面，台積電預計其先進的2奈米製程和下一代A16晶片產能將在2026年至2028年間實現70%的複合年成長率。此外，其至關重要的CoWoS先進封裝產能預計將在2022年至2027年間以80%的年複合成長率成長。

從區域來看，台積電正在快速擴張。其位於亞利桑那州的首座晶圓廠已投入運營，第2座晶圓廠計劃於2026年完成設備搬遷。由於市場需求旺盛，其位於日本的第2座晶圓廠已升級至3奈米製程，而其位於德國、專注於汽車零件製造的晶圓廠的建設也仍在按計劃進行。

台積電將2030年全球晶片市場規模預測上調至1.5兆美元，鞏固了其作為AI革命中不可或缺的關鍵參與者的地位。該公司獲得一致「強力買入」評級，在18位分析師的評級報告中，有14位給予「強力買入」評級，2位給予「適度買入」評級。平均目標價為444.38美元（新台幣14,018元），較目前股價有6.38%的上漲空間。

雖然台積電龐大的資本支出週期和局部地緣政治風險需要耐心，但該公司對先進製程的絕對壟斷以及 CoWoS 需求的飆升，使其成為任何長期技術組合的基礎基石。

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