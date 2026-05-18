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過路費繳給「它」？伊朗成立新機構管理荷姆茲 X帳號曝光了

2026/05/18 22:12

伊朗宣布成立新機構管理荷姆茲海峽。（路透）伊朗宣布成立新機構管理荷姆茲海峽。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕伊朗週一（18日）宣布成立一個新機構管理荷姆茲海峽，同時在社群平台X發布第一篇推文，宣稱波斯灣海峽管理局（PGSA，Persian Gulf Strait Authority）是負責管理通過該戰略海峽的「法律機構」。

綜合外媒報導，伊朗最高國家安全委員會在其官方 X 帳號上，轉發了波斯灣海峽管理局 （PGSA） 的首則推文，文章內容宣稱「奉真主之名」，PGSA）的官方X帳號已上線，追蹤這個帳號將可得到荷姆茲海峽最新動態。

目前德黑蘭已經封鎖了荷姆茲海峽，並希望對通過該海峽的船隻收取費用。伊朗強調，經荷姆茲海峽的船隻必須與新成立的波斯灣海峽管理局（PGSA）充分協調，未經授權通過指定水道將被視為非法行為。

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