高雄竹寮取水站堆垃圾 水利署：法院審理中尚需保留證據

高市議員黃飛鳳痛斥竹寮取水站旁兩座垃圾山堆置五年沒人處理，指責七河局怠惰、質問司法單位在幹嘛。（記者王榮祥翻攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕媒體今（18）日報導，高雄竹寮取水站旁兩垃圾山堆5年，市議員怒斥水利署第七河川分署怠惰。對此，水利署表示，第七河川分署在2022年9月主動查獲並依法移送偵辦，目前正由台灣橋頭地方法院審理中。現址廢棄物迄未移除，是依法院仍有保全證據的必要，待法院裁定無保全證據的必要時，水利署將立即強制行為人恢復原狀。

水利署說明，該案是位於高屏溪大樹區河川區域內九曲堂公有土地，遭堆置大量疑似廢棄衣物，2022年9月第七河川分署會同高屏溪流域管理委員會人員主動查獲。因涉有違反《廢棄物清理法》刑責，隨即通知高雄市政府環境保護局派員會同勘查，並當場將潘姓行為人等人，依違反《廢棄物清理法》第46條規定，主動移送高雄市政府警察局仁武分局溪埔派出所偵辦，目前由台灣橋頭地方法院審理中。

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高雄市議員黃飛鳳本月13日辦理現場勘查，高雄市政府環境保護局已在現場說明，相關廢棄物尚未移除是因法院仍有保全證據之必要，環保局也在5月13日函詢法院確認是否仍需保全證據，如經確認已無保全必要，將責請行為人儘速辦理清除作業。

水利署表示，本案廢棄物經第七河川分署評估，該堆置地點與範圍並未影響該河段的通洪安全，因本案涉及違反《廢棄物清理法》、《水污染防治法》及《水利法》之疑慮，已依《行政罰法》第 26 條「先刑事後行政」原則，移送司法機關偵辦。

水利署表示，第七河川分署亦將立即函詢地方法院，若確認無保全證據必要時，將會同環保局令行為人清除並追究責任。

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