彰銀攜手台灣金聯  提供包租代管、信託一站式服務

彰銀總經理簡志光（右）與台灣金聯董事長宮文萍（左）18日簽署合作備忘錄，提供民眾包租代管及信託業務一站式服務。（彰銀提供）

〔記者陳梅英／台北報導〕為響應金管會「信託業務發展策略藍圖」全方位信託計畫，並解決超高齡社會下長者的財產管理痛點，彰化銀行與台灣金聯資產管理公司旗下全資子公司力興資產管理公司於18日正式簽署合作備忘錄（MOU），整合彰銀的信託金融專業與台灣金聯的不動產管理實力，提供「包租代管」與「安養信託」兩大服務機制，共同打造「以房養老」進階版服務，建構具社會溫度的資產安全網。

彰銀表示，台灣社會高齡化與少子化趨勢持續加劇，許多長者雖擁有多處房產，卻面臨現金流不足與無力處理繁瑣租務的雙重困境。有別於傳統安養信託多以現金為主要信託標的，此次合作將不動產納入信託服務鏈，信託服務從單純的「資產保全」延伸至實體的「物業管理」，使長者最重要的資產形式得以被妥善運用，進一步完善高齡金融服務的完整性。

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根據合作架構，台灣金聯扮演「專業不動產管家」角色，針對長者閒置或因移居長照機構而空置的住所，提供包含租客篩選、房屋修繕與租務管理的包租代管服務。所產生的租金收益，可直接轉入彰化銀行的安養信託專戶，專款專用於長者的醫療照護與日常生活所需，實體房產轉化為長期穩定的養老金，實踐「資產活化、安心領受」目標。在保障產權安全方面，結合台灣金聯專業的法律及管理知識，以及彰化銀行安養信託框架，防範長者財產遭詐騙或不當變賣，共同守護客戶資產。

彰銀與台灣金聯的合作，標誌著公股體系對社會責任的高度共識，透過雙方資源整合，協助客戶將閒置不動產轉化為穩定收益來源，並進一步導入信託機制進行專戶管理，有效達成資產保全、風險控管及防範詐騙等多重目標，建立兼顧收益與安全之資產運作模式。

展望未來，彰銀將持續深化「全人生信託」理念，結合信託、不動產與數位金融發展，拓展多元服務場景，並強化跨領域合作機制，提供民眾更完善之退休規劃與財富傳承解決方案，成為高齡社會中值得信賴的金融夥伴。

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