台達電啟用德國新研發中心 強化HPC、EV佈局

台達電集團旗下Delta Energy Systems於德國索斯特啟用新研發中心。（台達電提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕台達電（2308）因應AI基礎設施功率密度快速攀升，以及電動車高壓化趨勢之下，市場對高效率電源方案需求持續擴大，旗下Delta Energy Systems於德國索斯特（Soest）啟用新研發中心，聚焦人工智慧（AI）與高效能運算（HPC）資料中心電源、800V直流（VDC）伺服器電源供應器，以及4合1電動車電源系統等領域。

台達電德國新研發中心包含7500平方公尺研發實驗室與2500平方公尺辦公空間，規劃有250公工作崗位，未來將成為歐洲、中東與非洲（EMEA）區域重要的高效率電源技術研發基地。 管理層認為，由於AI基礎建設快速發展，資料中心功率密度持續提升，看好新據點能滿足相關測試與驗證需求。

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台達電表示，索斯特長期為集團在歐洲的重要研發據點，近年隨著AI資料中心、高功率運算與電動車市場需求快速升溫，客戶對高效率、可擴展且客製化電源方案需求持續增加，也推動台達進一步擴大當地研發量能。此次在索斯特啟用新研發中心，將有助於更貼近客戶需求，加速先進且永續解決方案開發。

值得注意的是，台達電看好AI伺服器功耗持續攀升，業界正積極導入800V高壓直流架構，以提升供電效率並降低能源損耗，此次在德國的800V直流伺服器電源供應器研發計畫，再次強調集團「從電網到晶片（grid-to-chip）」的完整電源價值鏈能力，可望深化AI資料中心電源市場。

除了AI基礎設施，新研發中心將同步推進4合1電動車電源系統等技術，因應歐洲電動車市場對高效率充電與能源管理需求升溫。管理層指出，近年800V平台逐漸成為高階電動車主流架構，此規格可支援更快充電速度與更高能源轉換效率，也帶動車用電源與充電基礎設施升級需求。

在人力與研發合作方面，台達目前於索斯特據點約有450名員工，來自35個不同國家，並與Soest、Paderborn、Hannover、Berlin等地大學，以及荷蘭Eindhoven University of Technology與丹麥Aalborg University維持合作，持續擴大歐洲研發人才布局。台達指出，新大樓除供現有團隊使用外，也將支援後續新增人才需求。

此外，新研發中心也導入多項節能與能源管理設計，包括超過1MW太陽能系統、2.5MW與5MWh儲能系統、熱泵與智慧能源管理機制，並利用產品測試過程產生的廢熱供應建築暖氣。該建築預計取得LEED Gold綠建築認證，並設置超過60座電動車交流充電樁與直流快充設備，展現台達持續深化綠色能源與智慧電網領域。

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