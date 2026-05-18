6旬夫妻退休搬到鄉下「低成本養老」 僅8個月兒子探望見1幕嚇傻

日媒揭示，鄉下低成本養老雖然是許多人理想中的退休生活，也可能成為難以負荷的壓力來源。（示意圖，路透

〔財經頻道／綜合報導〕越來越多退休族選擇離開都市、搬到鄉下安享晚年。然而，日本一對6旬夫妻搬到鄉下打算過著低成本的養老生活，起初他們生活相當愜意，還自己打造菜園，直到8個月後兒子前往探望父母時，眼前景象卻讓他瞬間愣住，揭開高齡者移居鄉下的殘酷現實。

日媒報導，現年42歲、在東京工作的亮介（化名），時隔8個月後返回父母位於鄉下的住家。69歲的父親與67歲的母親幾年前退休後搬離東京，入住當地獨棟住宅，希望過著悠閒自在的退休生活。

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夫妻倆每月年金收入約22萬日圓（約新台幣4.3萬元），房貸已繳清，原本認為鄉下生活開銷較低，加上環境清幽，因此對退休後生活充滿期待。剛搬家時，兩人還打造家庭菜園、到附近市場採買，生活看似相當愜意。

不過，半年後，亮介逐漸察覺父母聯絡次數變少。當他傳訊息詢問近況時，母親僅淡淡回覆「很好啊，只是家裡有點亂。」直到實際返家後，亮介才發現情況遠比想像嚴重。

一開門家中走廊堆滿紙箱與報紙，廚房留著沒洗的碗盤，冰箱內甚至還有過期食品。原本整理得井然有序的庭院，如今雜草叢生，父親曾引以為傲的家庭菜園也早已荒廢，亮介表示「父母以前都很愛乾淨，我一看就知道不對勁。」

深入了解後才發現，父親因腰傷無法再搬重物，母親則因膝蓋疼痛，連打掃都變得吃力。隨著體力下降，原本能處理的家務逐漸失控，但兩人始終沒有主動求助。

亮介坦言，一開始曾想責怪父母為何放任家裡變成這樣，但看到兩人疲憊神情後，他才理解，這並非懶惰，而是高齡者在身體退化過程中，慢慢失去原本生活能力，卻又難以承認自身老化。

之後，亮介協助父母整理住家，並聯繫當地高齡支援中心，安排採買協助、家事服務與就醫接送等支援措施，同時也重新調整居家空間，讓父母能僅使用一樓生活。如今，他固定每月返鄉探望，並透過視訊定期確認父母狀況。

這起案例也反映出，鄉下低成本養老雖然是許多人理想中的退休生活，但當身體機能逐漸衰退後，原本舒適的環境，也可能成為高齡者難以負荷的壓力來源。

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