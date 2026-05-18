美企HEVO攜手鴻海旗下鴻騰 評估量產無線充電系統

美國無線電動車充電廠HEVO攜手鴻海集團旗下鴻騰精密合作，推動商用電動車無線充電系統量產化。（鴻騰提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕美國無線電動車充電廠HEVO攜手鴻海（2317）集團旗下鴻騰精密（FIT）合作，推動商用電動車無線充電系統量產化，雙方已啟動可製造性設計（DFM）分析與高量產可行性評估。隨著北美物流車隊電動化、自動化需求升溫，市場看好鴻海集團進一步擴大智慧移動與車用供應鏈布局。

HEVO指出，現階段商用電動車車隊仍高度依賴人工插拔充電槍，不僅耗費人力與時間，長期頻繁使用也容易造成接頭磨損。隨著自動駕駛、智慧倉儲與無人化物流發展，未來車隊營運勢必朝向更高程度自動化，「Park & Charge（停車即充電）」模式將成為重要基礎設施。

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HEVO創辦人兼執行長Jeremy McCool表示，無線充電可消除傳統插槍作業痛點，對電動物流車隊而言，能大幅降低營運摩擦成本。他認為，當智慧倉儲與自動駕駛技術逐步成熟後，無線充電將不再只是便利功能，而是自動化車隊運作的必要條件。

HEVO目前聚焦無線充電硬體以及雲端管理平台，系統可提供即時監控、能源調度與車隊管理功能。公司強調，其優勢並非單一充電設備，而是可深度整合車輛與車隊營運的完整軟硬體生態系，這也是吸引車廠與物流車隊業者的重要原因。

在需求升溫下，HEVO也開始推動量產布局，現階段已與鴻騰精密展開初步合作，雙方現階段聚焦於DFM分析與大規模生產可行性評估。HEVO看好FIT具備高量產製造、車用產品與連接技術能力，對推動無線充電系統進入商業化部署具有重要意義。

市場人士分析，FIT過去以連接器與高速傳輸產品見長，近年則積極切入車用與電動車領域。此次與HEVO合作，能彰顯鴻海集團除了布局電動車整車平台之外，亦同步擴展智慧車隊、自動化物流與新世代充電基礎建設供應鏈，未來有望進一步延伸至智慧倉儲、自駕配送與車隊能源管理等應用場域。

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